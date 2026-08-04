Γουατεμάλα: Σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο, εκατοντάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έθεσαν οι αρχές της Γουατεμάλας τις περιοχές που απειλούνται από τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, καθώς εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ ποτάμια λάβας και τεράστια νέφη τέφρας εξακολουθούν να εκτοξεύονται από τον κρατήρα.

Το Φουέγκο, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, άρχισε να εκρήγνυται το πρωί της Δευτέρας, με τη δραστηριότητά του να εντείνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

This was Fuego a few hours ago… 📹 CONRED pic.twitter.com/vTXfKfRVna — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 4, 2026

Από τον «πορτοκαλί» στον «κόκκινο» συναγερμό

Οι αρχές είχαν αρχικά σημάνει «πορτοκαλί» συναγερμό και διέταξαν την προληπτική εκκένωση κοινοτήτων.

Το βράδυ της Τρίτης, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Conred αναβάθμισε το επίπεδο κινδύνου σε «κόκκινο συναγερμό» για τις περιφέρειες Σακατεπέκες, Τσιμαλτενάνγκο και Εσκουίντλα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα από την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Το ηφαίστειο βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας και λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από την Πόλη της Γουατεμάλας.

🚨 Fuego Volcano Erupts in Guatemala, Triggering Evacuations Fuego volcano has entered an intense eruptive phase, causing the Guatemala authorities to order EVACUATIONS in several southern villages. pic.twitter.com/8j06MyrKtj — SyeClops (@SyeClops1) August 4, 2026

Ποτάμια λάβας και στάχτη σε ύψος έως 7 χιλιομέτρων

Μέχρι την Τρίτη, ποτάμια λάβας κατέβαιναν στις πλαγιές του ηφαιστείου ύψους 3.763 μέτρων, ενώ η στήλη τέφρας έφτανε σε ύψος 6 έως και 7 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας (Insivumeh), η ενεργή φάση της έκρηξης συνεχίζεται και υπάρχει κίνδυνος ροών λάβας και υπέρθερμων ηφαιστειακών υλικών στις νοτιοανατολικές, νοτιοδυτικές και νότιες πλαγιές του Φουέγκο.

Παράλληλα, η τέφρα μεταφέρεται από τους ανέμους σε απόσταση έως και 130 χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι τις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Fuego Volcano is erupting now in Guatemala. pic.twitter.com/f4QYmdAZ2N — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 4, 2026

Εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Πυροσβέστες απομάκρυναν τουλάχιστον 350 κατοίκους από τα χωριά Ελ Πορβενίρ και Λας Λαχίτας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον δήμο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο.

Δεκάδες ακόμη οικογένειες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, φιλοξενούνται σε καταφύγια στην περιοχή Εσκουίντλα, ενώ ο ακριβής αριθμός των εκτοπισμένων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

🇬🇹| Guatemala declaró alerta naranja a nivel nacional tras una importante erupción del volcán de Fuego, nivel que indica una situación de peligro. Las autoridades comenzaron la evacuación de dos localidades cercanas como medida preventiva ante el aumento de la actividad… pic.twitter.com/1MKwNIvtQN — Radar Austral (@RadarAustral_) August 4, 2026

Στην κοινοτική αίθουσα του Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο έχουν στηθεί πρόχειρα κρεβάτια, καθώς πολλοί κάτοικοι έφυγαν από τα σπίτια τους φορώντας μόνο τα ρούχα που είχαν πάνω τους.

«Από το πρωί το ηφαίστειο ήταν ενεργό και το βράδυ δόθηκε η εντολή να φύγουμε», είπε ο 68χρονος Αλεχάντρο Γκαρσία, κάτοικος του χωριού Σάντο Ντομίνγκο Ελ Πορβενίρ.

Η 40χρονη Λίντια Ορτίς, που φιλοξενείται σε καταφύγιο, δήλωσε πως θα ήθελε να μετακομίσει μόνιμα αλλού.

«Ζεις συνεχώς με τον φόβο, γιατί το ηφαίστειο δεν προειδοποιεί», είπε χαρακτηριστικά.

Autoridades de #Guatemala ordenaron evacuaciones preventivas en dos localidades cercanas al #VolcánDeFuego, cuya actividad se intensificó con erupciones intensas y emisión de gases y cenizas. La actividad del volcán de Fuego continúa en su fase más intensa y se registró el… pic.twitter.com/33PHhERY5i — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 4, 2026

Κλειστά σχολεία και δρόμοι

Η κυβέρνηση ανέστειλε τα δια ζώσης μαθήματα σε σχολεία τριών κοινοτήτων κοντά στο ηφαίστειο.

Παράλληλα, η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο που περιβάλλει το Φουέγκο και συνδέει τη νότια Γουατεμάλα με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι αρχές ζήτησαν επίσης να ληφθούν προληπτικά μέτρα για τις αερομεταφορές, αν και μέχρι στιγμής το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Η εκπρόσωπος της Conred, Βαλερί Ουρίσαρ, κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα τις κατοικίες τους εφόσον διαπιστώσουν ότι κινδυνεύει η ζωή τους.

🇬🇹🌋 #Guatemala emite alerta naranja por la erupción del Volcán de Fuego 🔥 El coloso guatemalteco continúa activo, produciendo emisiones de gas y ceniza que se dispersan en dirección oeste y noroeste 📹: Especial pic.twitter.com/CxQwHCEsoK — POSTA CDMX (@POSTACDMX) August 4, 2026

Το Φουέγκο έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς

Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς και ηφαιστειογενείς περιοχές του πλανήτη.

Το Φουέγκο παρουσιάζει συχνά έντονη δραστηριότητα και τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένες μαζικές εκκενώσεις.

🇬🇹| Guatemala declaró alerta naranja a nivel nacional tras una importante erupción del volcán de Fuego, nivel que indica una situación de peligro. Las autoridades comenzaron la evacuación de dos localidades cercanas como medida preventiva ante el aumento de la actividad… pic.twitter.com/1MKwNIvtQN — Radar Austral (@RadarAustral_) August 4, 2026

Το 2024 περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους λόγω έκρηξης του ηφαιστείου, ενώ το 2023 είχαν εκκενωθεί περίπου 1.200 κάτοικοι.

Η πιο φονική έκρηξη σημειώθηκε το 2018, όταν ποτάμια λάβας και υπέρθερμων ηφαιστειακών υλικών κατέστρεψαν ολόκληρο χωριό, αφήνοντας πίσω 215 νεκρούς και περίπου 200 αγνοούμενους.