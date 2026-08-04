Γουατεμάλα: Σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο, εκατοντάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έθεσαν οι αρχές της Γουατεμάλας τις περιοχές που απειλούνται από τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, καθώς εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ποτάμια λάβας και τεράστια νέφη τέφρας εξακολουθούν να εκτοξεύονται από τον κρατήρα, με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας Conred να αναβαθμίζει το επίπεδο κινδύνου για τις περιφέρειες Σακατεπέκες, Τσιμαλτενάνγκο και Εσκουίντλα.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @volcaholic1/X
Φωτογραφία: @volcaholic1/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές της Γουατεμάλας έθεσαν σε «κόκκινο συναγερμό» τις περιοχές που απειλούνται από τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
  • Το Φουέγκο, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα με ποτάμια λάβας και στήλες τέφρας που φτάνουν σε ύψος έως και 7 χιλιομέτρων.
  • Η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα και έκλεισε δρόμους, ενώ η ιστορία του Φουέγκο περιλαμβάνει φονικές εκρήξεις, όπως αυτή του 2018 με 215 νεκρούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έθεσαν οι αρχές της Γουατεμάλας τις περιοχές που απειλούνται από τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, καθώς εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ ποτάμια λάβας και τεράστια νέφη τέφρας εξακολουθούν να εκτοξεύονται από τον κρατήρα.

Το Φουέγκο, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, άρχισε να εκρήγνυται το πρωί της Δευτέρας, με τη δραστηριότητά του να εντείνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από τον «πορτοκαλί» στον «κόκκινο» συναγερμό

Οι αρχές είχαν αρχικά σημάνει «πορτοκαλί» συναγερμό και διέταξαν την προληπτική εκκένωση κοινοτήτων.

Το βράδυ της Τρίτης, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας Conred αναβάθμισε το επίπεδο κινδύνου σε «κόκκινο συναγερμό» για τις περιφέρειες Σακατεπέκες, Τσιμαλτενάνγκο και Εσκουίντλα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα από την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Το ηφαίστειο βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας και λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από την Πόλη της Γουατεμάλας.

Ποτάμια λάβας και στάχτη σε ύψος έως 7 χιλιομέτρων

Μέχρι την Τρίτη, ποτάμια λάβας κατέβαιναν στις πλαγιές του ηφαιστείου ύψους 3.763 μέτρων, ενώ η στήλη τέφρας έφτανε σε ύψος 6 έως και 7 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας (Insivumeh), η ενεργή φάση της έκρηξης συνεχίζεται και υπάρχει κίνδυνος ροών λάβας και υπέρθερμων ηφαιστειακών υλικών στις νοτιοανατολικές, νοτιοδυτικές και νότιες πλαγιές του Φουέγκο.

Παράλληλα, η τέφρα μεταφέρεται από τους ανέμους σε απόσταση έως και 130 χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι τις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Πυροσβέστες απομάκρυναν τουλάχιστον 350 κατοίκους από τα χωριά Ελ Πορβενίρ και Λας Λαχίτας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον δήμο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο.

Δεκάδες ακόμη οικογένειες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, φιλοξενούνται σε καταφύγια στην περιοχή Εσκουίντλα, ενώ ο ακριβής αριθμός των εκτοπισμένων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Στην κοινοτική αίθουσα του Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο έχουν στηθεί πρόχειρα κρεβάτια, καθώς πολλοί κάτοικοι έφυγαν από τα σπίτια τους φορώντας μόνο τα ρούχα που είχαν πάνω τους.

«Από το πρωί το ηφαίστειο ήταν ενεργό και το βράδυ δόθηκε η εντολή να φύγουμε», είπε ο 68χρονος Αλεχάντρο Γκαρσία, κάτοικος του χωριού Σάντο Ντομίνγκο Ελ Πορβενίρ.

Η 40χρονη Λίντια Ορτίς, που φιλοξενείται σε καταφύγιο, δήλωσε πως θα ήθελε να μετακομίσει μόνιμα αλλού.

«Ζεις συνεχώς με τον φόβο, γιατί το ηφαίστειο δεν προειδοποιεί», είπε χαρακτηριστικά.

Κλειστά σχολεία και δρόμοι

Η κυβέρνηση ανέστειλε τα δια ζώσης μαθήματα σε σχολεία τριών κοινοτήτων κοντά στο ηφαίστειο.

Παράλληλα, η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο που περιβάλλει το Φουέγκο και συνδέει τη νότια Γουατεμάλα με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι αρχές ζήτησαν επίσης να ληφθούν προληπτικά μέτρα για τις αερομεταφορές, αν και μέχρι στιγμής το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Η εκπρόσωπος της Conred, Βαλερί Ουρίσαρ, κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα τις κατοικίες τους εφόσον διαπιστώσουν ότι κινδυνεύει η ζωή τους.

Το Φουέγκο έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς

Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς και ηφαιστειογενείς περιοχές του πλανήτη.

Το Φουέγκο παρουσιάζει συχνά έντονη δραστηριότητα και τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένες μαζικές εκκενώσεις.

Το 2024 περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους λόγω έκρηξης του ηφαιστείου, ενώ το 2023 είχαν εκκενωθεί περίπου 1.200 κάτοικοι.

Η πιο φονική έκρηξη σημειώθηκε το 2018, όταν ποτάμια λάβας και υπέρθερμων ηφαιστειακών υλικών κατέστρεψαν ολόκληρο χωριό, αφήνοντας πίσω 215 νεκρούς και περίπου 200 αγνοούμενους.

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