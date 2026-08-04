Επιμένει η ένταση στο Ιράν: Στερεύουν τα αποθέματα σε αμερικανικούς πυραύλους – Σε θολό τοπίο τα Στενά του Ορμούζ

Πιέζουν οι ΗΠΑ το Ιράν προκειμένου να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους οι υπουργοί του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζουν ότι μέχρι αύριο, Τετάρτη (5/8) θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με το Ομάν για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης με σκοπό την διέλευση των πλοίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία τα Στενά του Ορμούζ». «Σύντομα θα ανακοινωθεί συμφωνία με το Ιράν για το Στενό του Ορμούζ», είπε.

Στο ίδιο πνεύμα, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CNBC είπε: «Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια πιο κανονική θέση σε αυτή τη σύγκρουση».

Διαψεύδει το Ιράν

Βέβαια, την ίδια άποψη δεν έχει η ιρανική πλευρά. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι «το Ιράν θέλει έλεγχο στα εισερχόμενα πλοία στα Στενά του Ορμούζ και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία, με δυνατότητα παρέμβασης εάν χρειαστεί, με βάση ένα προσωρινό σχέδιο που συζητείται με το Ομάν για την επαναλειτουργία του στρατηγικού θαλάσσιου διαδρόμου».

Η πηγή, που εμπλέκεται στις συνομιλίες, είπε πως «αυτή είναι η γενική ιδέα που συζητείται αυτή τη στιγμή». Διευκρίνισε, μάλιστα, πως «ο εξερχόμενος διάδρομος θα ακολουθεί μια διαδρομή ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, με την άδεια εξόδου να δίνεται μέσω του Ομάν έπειτα από ενημέρωση του Ιράν».

«Η Τεχεράνη δεν είναι πιθανό να αλλάξει τη θέση της», υπογράμμισε η ίδια πηγή, λέγοντας πως «η Τεχεράνη έχει δείξει ευελιξία μετακινούμενη από την αρχική θέση της που επιδίωκε πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις στα Στενά του Ορμούζ».

Παρέμβαση των Φρουρών της Επανάστασης

Εν τω μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι «διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο παράκτιων κρατών, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με αυτές, εκτός από το γεγονός ότι ο Τραμπ προσπαθεί, μέσω των επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεών του, να υπονοήσει ότι ασκεί επιρροή στην πορεία τους».

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν -που δεν προσδιορίζει εάν είναι μέσω τρίτων χωρών- ως την τελευταία ευκαιρίας για την Τεχεράνη. Ο ίδιος προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χτυπήσει σε υποδομές του Ιράν. Βέβαια, σημερινό δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα σε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Στερεύουν τα αποθέματα σε πυραύλους

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι «ο στρατός των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς υψηλής ακρίβειας κατά τους πέντε μήνες του πολέμου με το Ιράν», πράγμα που «προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητά του για συγκρούσεις στο μέλλον», όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές. Οι πύραυλοι είναι τύπου Army Tactical Missile Systems (ATACMS) και Precision Strike Missiles (PrSM) και «έχουν σχεδόν εξαντληθεί». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάθε πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς κοστίζει περισσότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια ο καθένας.

«Η δραματική μείωση πυραύλων ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς σημαίνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να στηριχθεί περισσότερο σε πιο ριψοκίνδυνες, βομβαρδιστικές αποστολές με πιλότο αν επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις στο Ιράν», αναφέρει στην αναλύσή του το Reuters.