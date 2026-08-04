Πόλεμος με το Ιράν: Πώς η σύγκρουση απειλεί να τινάξει στον αέρα την εσωτερική ατζέντα του Τραμπ

Ο πόλεμος με το Ιράν, σε συνδυασμό με τις συνεχείς απειλές και τις μεταβαλλόμενες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, έχει ανατρέψει την εσωτερική πολιτική ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτικά περίοδο.

Σύμφωνα με τους New York Times, η σύγκρουση οδηγεί σε αύξηση των τιμών των καυσίμων, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην αμερικανική κοινή γνώμη, ενώ φέρνει τους Ρεπουμπλικανούς αντιμέτωπους με αυξανόμενο πολιτικό κόστος, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα περιοδεία στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ με στόχο να πείσει τους πολίτες για την οικονομική του πολιτική. Ωστόσο, ο πόλεμος έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και δημιουργεί τρία σημαντικά εμπόδια για τον Λευκό Οίκο.

Ακριβότερη βενζίνη και νέο πλήγμα στο κόστος ζωής

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί να πληρώνουν σήμερα τη βενζίνη ακριβότερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τη Δευτέρα τα 4,10 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινητιστών (AAA), καταγράφοντας αύξηση άνω του 37% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη υψηλό κόστος ζωής και τον πληθωρισμό, ένα από τα βασικά ζητήματα που η κυβέρνηση Τραμπ δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει ακόμη και πριν ξεσπάσει η σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν χαμηλότερες από όσο αναμενόταν λόγω του πολέμου και εκτιμά ότι η βενζίνη θα «πέσει σαν πέτρα» μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση.

Παράλληλα, επιχείρησε να μεταφέρει την ευθύνη στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, επισημαίνοντας ότι επιχειρήσεις όπως οι Chevron και Exxon καταγράφουν ιστορικά υψηλά κέρδη και καλώντας τες να μειώσουν άμεσα τις τιμές λιανικής.

Η κοινή γνώμη γυρίζει την πλάτη στον πόλεμο

Η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac, το 60% των Αμερικανών δηλώνει ότι αντιτίθεται στη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, έρευνα των CNN/SSRS δείχνει ότι το 74% των πολιτών θεωρεί πως ο πόλεμος δεν άξιζε το οικονομικό και ανθρώπινο κόστος, άποψη που συμμερίζεται ακόμη και περίπου το 43% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, ο Τραμπ είναι ο μοναδικός σύγχρονος Αμερικανός πρόεδρος που οδήγησε τη χώρα σε πόλεμο χωρίς να διαθέτει τη στήριξη της πλειοψηφίας των πολιτών.

Παράλληλα, η σύγκρουση έχει ήδη διαρκέσει πολύ περισσότερο από τις αρχικές διαβεβαιώσεις του ίδιου ότι θα ολοκληρωνόταν μέσα σε «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες», ενώ μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει τις δυσκολίες που βιώνουν οι πολίτες ως προσωρινές, ενώ έχει υποβαθμίσει τις απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων συγκρίνοντάς τες με εκείνες πολέμων όπως του Βιετνάμ.

Παράλληλα, απέρριψε τις αρνητικές δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ψεύτικα στοιχεία της ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Πίεση στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των εκλογών

Ο πόλεμος δημιουργεί έντονο προβληματισμό και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν, ακόμη και στενοί σύμμαχοι του Τραμπ ζητούν πλέον σαφή στρατηγική εξόδου από τη σύγκρουση.

«Πρέπει να το ολοκληρώσουμε», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, μετά τη νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, η οποία ουσιαστικά σηματοδότησε την κατάρρευση της προσωρινής εκεχειρίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Τραμπ προχώρησε στη στρατιωτική επιχείρηση χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα καθώς οι βουλευτές καλούνται να εγκρίνουν δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Αν και οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές απέρριψαν πρόσφατα πρόταση που θα περιόριζε τις εξουσίες του προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο, αρκετοί εξ αυτών εκφράζουν πλέον δημόσια αμφιβολίες για την πορεία της σύγκρουσης.

«Δεν γνωρίζω αν ο πρόεδρος θα πρέπει να ξεκινήσει νέους βομβαρδισμούς, γιατί δεν έχω στη διάθεσή μου τις στρατιωτικές πληροφορίες. Αυτό είναι επίσης πρόβλημα, επειδή θα αυξήσει τον πόνο των πολιτών, τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Όλες οι επιλογές είναι εξαιρετικά δύσκολες», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Λουιζιάνα Τζον Κένεντι.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη ξεκινήσει να αξιοποιούν πολιτικά τη στάση των Ρεπουμπλικανών απέναντι στον πόλεμο ενόψει των εκλογών.

Στην πολιτεία του Μέιν, η οργάνωση Majority Forward έχει δαπανήσει περισσότερα από 1,5 εκατ. δολάρια σε διαφημιστική καμπάνια, κατηγορώντας τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς ότι έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ «λευκή επιταγή» για τη συνέχιση του πολέμου.