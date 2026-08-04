Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το δεύτερο ελικόπτερο που συνετρίβη στην Ψάθα – Συνεχίζονται οι έρευνες

Στη δυτική Αττική, όπου τα δάση παραμένουν καμένα μετά από καταστροφική πυρκαγιά, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Δύο μέλη ενός ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής άλλου ελικοπτέρου επέζησαν θαυματουργά μετά από αναγκαστική προσγείωση. Η εισαγγελία Θηβών έχει ζητήσει αυτοψία και στοιχεία για την πρόκληση της πυρκαγιάς και τη σύγκρουση

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα απομεινάρια των δασών της δυτικής Αττικής, αποτέλεσμα της καταστροφικής πυρκαγιάς, καπνίζουν ακόμα, σχεδόν πέντε ημέρες μετά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή λόγω αναζωπυρώσεων.
  • Στη μεγάλη πυρκαγιά χάθηκαν δύο μέλη ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με άλλο, ωστόσο ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής του ενός μέσου σώθηκαν από θαύμα, πραγματοποιώντας αναγκαστική προσγείωση.
  • Η εισαγγελία Θηβών ζήτησε αυτοψία και στοιχεία για συμπληρωματική δίωξη στους κατηγορούμενους για την πρόκληση της φωτιάς, με κλιμάκιο της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας.

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Νέες φωτογραφίες από το δεύτερο ελικόπτερο που ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα «είδαν» το φως της δημοσιότητας, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους δύο νεκρούς συνεχίζονται

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Ο ANT1 σήμερα φέρνει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από την αυτοψία της πυροσβεστικής, στο σημείο συντριβής του ενός μέσου.

Οι εικόνες που δημοσίευσε ο ANT1 είναι συγκλονιστικές. Σε αυτές φαίνεται ότι έχει απομείνει από την άτρακτο του ελικοπτέρου, από την οποία βγήκαν ζωντανοί ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Ο Βρετανός χειριστής, καταβάλλοντας υπεράνθρωπη προσπάθεια μπόρεσε ουσιαστικά να το προσγειώσει πάνω στα πεύκα.

Το ελικόπτερο ανεφλέγει ουσιαστικά πάνω στα πεύκα και η άτρακτος έχει καεί ολοσχερώς.

Μεγάλο ρόλο στη διάσωση έπαιξε η άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον χειριστής και τον συντονιστή τραυματίες έγκαιρα.

Αυτοψία της ΔΑΕΕ στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, με την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος να πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας.

Το μεσημέρι της Τρίτης στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

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Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Το βασικό ερώτημα είναι το πώς τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο σημείο σε τόση κοντινή απόσταση και από πού έγινε ο συντονισμός. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα και εάν υπήρχε συντονισμός από αέρος ή από το έδαφος, θα δώσουν οι διασωθέντες, ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής του δεύτερου ελικοπτέρου.

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