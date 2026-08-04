Χαλκιδική: Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του να οδηγήσει jet ski

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Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική.

Ο 46χρονος υπήκοος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο). Συγκεκριμένα, είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο υιό του, το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο , στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας δήμου Κασσάνδρας εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.