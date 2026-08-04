Χαλκιδική: Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του να οδηγήσει jet ski

Οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική συνέλαβαν 46χρονο υπήκοο Γερμανίας, ο οποίος επέτρεψε στον ανήλικο γιο του να οδηγήσει θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην περιοχή της Φούρκας, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Η σύλληψη έγινε για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα και διενεργείται προανάκριση από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών

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jet ski, Τζετ Σκι
πηγή: freepik.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική προχώρησαν στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου.
  • Ο 46χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο), καθώς παραχώρησε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στον ανήλικο υιό του.
  • Το περιστατικό έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας δήμου Κασσάνδρας. Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική.

Ο 46χρονος υπήκοος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο). Συγκεκριμένα, είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο υιό του, το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο , στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας δήμου Κασσάνδρας εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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