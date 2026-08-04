Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Σε επιφυλακή για κάθε νέα εστία

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Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη δύσκολη μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπυρώσεις που εξακολουθούν να απειλούν τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας.

Η μεγάλη πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες καμένα στρέμματα δασικής έκτασης, σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες και σημαντικές περιβαλλοντικές απώλειες. Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με τους δασοκομάντος να παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε νέα αναζωπύρωση.

Σημαντικές ζημιές στην Ψάθα

Στην Ψάθα, όπου το προηγούμενο διάστημα οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και φυσικό περιβάλλον, τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού μέχρι και τις τελευταίες ώρες της ημέρας.

Με τη δύση του ήλιου, η εμφάνιση μικρών ενεργών εστιών, γνωστών ως «καντηλάκια», προκάλεσε νέα ανησυχία, καθώς πάνω από τα συγκεκριμένα σημεία εκτείνεται αλώβητο πευκοδάσος. Παρότι η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, σε ορισμένα σημεία εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές φλόγες, με τους δασοκομάντος να επιχειρούν μέσα στο βουνό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή, συμβάλλοντας εθελοντικά όπου αυτό είναι ασφαλές, ενώ παρακολουθούν από κοντά την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον μία κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των εναέριων μέσων να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, ενώ και άλλες κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Οι πυροσβεστικές αρχές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες ότι, εφόσον διατηρηθούν οι ήπιες καιρικές συνθήκες και η άπνοια, τα πεζοπόρα τμήματα θα καταφέρουν να σβήσουν πλήρως τις εναπομείνασες εστίες, αποτρέποντας τον κίνδυνο νέας επέκτασης της πυρκαγιάς.

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Συνεχείς αναζωπυρώσεις στη Λούμπα

Αντίστοιχα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Λούμπα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. Οι άνεμοι που ενισχύθηκαν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προκάλεσαν αρκετές αναζωπυρώσεις, οδηγώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε διαρκή αγώνα για τον περιορισμό τους.

Οι εστίες εκτείνονταν από τη Λούμπα έως το Κανδήλι, στις πλαγιές του όρους Πατέρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι καπνοί που εξακολουθούν να αναδύονται υποδηλώνουν την ύπαρξη ενεργών σημείων που ενδέχεται να εξελιχθούν σε νέα μέτωπα.

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Καθοριστική η συμβολή του προγράμματος Antinero

Θετική αποτιμάται η συμβολή του προγράμματος Antinero στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Οι δασικοί δρόμοι και οι ζώνες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επέτρεψαν στα πυροσβεστικά οχήματα να προσεγγίσουν κρίσιμα σημεία, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές και καλλιέργειες.

Οι ειδικές ζώνες που ανοίχτηκαν στο πεδίο δεν αποτελούν προληπτικές αντιπυρικές ζώνες, αλλά επιχειρησιακές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, με στόχο την ανάσχεση της πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η ζώνη που διανοίχτηκε στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος – Κρύο Πηγάδι – Αγία Παρασκευή, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στον περιορισμό της πορείας της φωτιάς προς τα Βίλια.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Antinero πραγματοποιούνται επίσης εργασίες καθαρισμού δασικών δρόμων και απομάκρυνσης καύσιμης ύλης από περιοχές που είχαν πληγεί από παλαιότερες πυρκαγιές, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συνολική προστασία των δασικών εκτάσεων.