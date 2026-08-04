Θλίψη: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια – Καταστράφηκαν πάνω από 800.000 στρέμματα

Δεκαπέντε μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 έως και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν καταστρέψει πάνω από 800.000 στρέμματα. Αυτό αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής επιφάνειας της Περιφέρειας Αττικής και στο 42% των δασικών εκτάσεων της περιοχής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεκαπέντε μεγάλες πυρκαγιές από το 2017 έως τον Αύγουστο του 2026 έχουν κάψει πάνω από 800.000 στρέμματα στην Αττική.
  • Το 42% της επιφάνειας των δασών της Αττικής, δηλαδή περίπου 512.000 στρέμματα, έχει καεί τα τελευταία δέκα χρόνια.
  • Συνολικά, το 32% της επιφάνειας της Περιφέρειας Αττικής έχει καεί από δασικές πυρκαγιές την τελευταία δεκαετία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεκαπέντε μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην Αττική, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία δέκα χρόνια κάηκε από δασικές πυρκαγιές το 32% της συνολικής επιφάνειας. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών.

Συνολικές καμένες εκτάσεις κατά τα έτη 2017-2026 στην περιοχή της Αττικής.
Συνολικές καμένες εκτάσεις κατά τα έτη 2017-2026 στην περιοχή της Αττικής.

Σημειώνεται ότι μέχρι λίγο πριν από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία εννιά χρόνια. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων

Περίμετρος των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής από το 2017 ως και το 2026. Με γκρι χρώμα σημειώνεται η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.
Περίμετρος των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής από το 2017 ως και το 2026. Με γκρι χρώμα σημειώνεται η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.

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