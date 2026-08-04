Ιταλία: Πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια δελτίο που κέρδιζε 1 εκατ. ευρώ – Το βρήκαν οι υπάλληλοι καθαριότητας έπειτα από πολύωρη αναζήτηση

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Απίστευτη κατάληξη είχε η περιπέτεια μιας γυναίκας στην Ιταλία, η οποία πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια ένα δελτίο λότο που κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ, προτού υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας καταφέρουν να το εντοπίσουν έπειτα από πολύωρη αναζήτηση μέσα σε βουνά απορριμμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπιτόντο, κοντά στο Μπάρι της Απουλίας.

Το μήνυμα «μη πληρωτέο» την έκανε να πιστέψει ότι έχασε

Σύμφωνα με τον διευθυντή της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων SANB, Ρομπέρτο Νίκολα Τοσκάνο, η γυναίκα έπαιζε επί χρόνια τους ίδιους αριθμούς, οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο.

Την Κυριακή πήγε στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο της. Το μηχάνημα εμφάνισε την ένδειξη «μη πληρωτέο» και εκείνη θεώρησε λανθασμένα ότι είχε χάσει.

Στην πραγματικότητα, το μήνυμα σήμαινε ότι το ποσό ήταν τόσο μεγάλο ώστε δεν μπορούσε να καταβληθεί από το κατάστημα, αλλά μόνο από τον αρμόδιο φορέα της λοταρίας.

«Οι πρακτορεύσεις πληρώνουν μόνο μικρά ποσά. Όταν όμως το κέρδος είναι πολύ μεγάλο, το δελτίο εμφανίζεται ως “μη πληρωτέο”. Αυτό ήταν που μπέρδεψε τη γυναίκα», εξήγησε ο Τοσκάνο.

Η οικογένειά της κατάλαβε τι είχε συμβεί

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Quotidiano Nazionale, η γυναίκα άφησε το δελτίο στο κατάστημα και επέστρεψε στο σπίτι. Λίγο αργότερα, μέλος της οικογένειάς της συνειδητοποίησε ότι είχαν κληρωθεί οι αριθμοί που έπαιζε πάντα και όλοι μαζί έτρεξαν πίσω στο κατάστημα.

Εκεί όμως ενημερώθηκαν ότι τα δελτία είχαν ήδη πεταχτεί και το απορριμματοφόρο είχε ολοκληρώσει την αποκομιδή.

Αγώνας δρόμου για να βρεθεί το δελτίο

Η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων κινητοποιήθηκε άμεσα.

Οι υπεύθυνοι ανασύνθεσαν ολόκληρη τη διαδρομή των απορριμμάτων, από τη συλλογή τους μέχρι το απορριμματοφόρο όπου είχαν καταλήξει.

Το όχημα εντοπίστηκε εγκαίρως και ακινητοποιήθηκε, ωστόσο δεν μπορούσε να αδειάσει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, λόγω των κανόνων ασφαλείας και του κινδύνου από δυνητικά επικίνδυνα απορρίμματα.

Έτσι μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις ειδικά εξοπλισμένης εταιρείας, όπου ξεκίνησε μια πολύωρη διαδικασία διαλογής.

Το βρήκαν μέσα σε σκισμένη σακούλα

Οι εργαζόμενοι πέρασαν σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα ψάχνοντας ανάμεσα στα απορρίμματα.

Τελικά, περίπου στις 5:30 το πρωί, ένας υπάλληλος εντόπισε το πολυπόθητο δελτίο.

«Ήταν μέσα σε μια σκισμένη σακούλα μαζί με πολλά άλλα κατεστραμμένα δελτία. Ήταν από τα ελάχιστα που είχαν μείνει ανέπαφα», είπε ο Ρομπέρτο Νίκολα Τοσκάνο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση «σχεδόν θαυματουργή», σημειώνοντας ότι οι πιθανότητες να βρεθεί το δελτίο σε άριστη κατάσταση μέσα στα σκουπίδια ήταν ελάχιστες.

Ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε τα νέα

Όταν ο διευθυντής της SANB τηλεφώνησε στη γυναίκα για να της ανακοινώσει ότι το δελτίο είχε βρεθεί, εκείνη ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνηση.

«Θα την αγκάλιαζα, αλλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ιστορία είχε και έναν χιουμοριστικό επίλογο. Όπως αποκάλυψε ο Τοσκάνο, αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, οι εργαζόμενοι πήγαν όλοι μαζί για καφέ και, για αστείο, αγόρασαν ένα ξυστό.

«Κερδίσαμε 50 ευρώ», είπε γελώντας.