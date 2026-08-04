UEFA: Επιβεβαιώνει νομική κίνηση κατά της FIFA μετά το σχέδιο Ινφαντίνο για το Μουντιάλ

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Η UEFA επιβεβαίωσε ότι απέστειλε στη FIFA επιστολή διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων (preservation letter), μετά το αποσυρθέν σχέδιο του προέδρου της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την πώληση μεριδίου των μελλοντικών εσόδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εστάλη επιστολή διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων», ανέφερε η UEFA σε email προς το Al Jazeera, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Η συγκεκριμένη επιστολή αποτελεί επίσημο νομικό έγγραφο, με το οποίο ζητείται από τη FIFA να διατηρήσει όλα τα σχετικά έγγραφα, δεδομένα και ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε πιθανές δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες.

Η UEFA εξετάζει νομικές ενέργειες

Σύμφωνα με το Associated Press, η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη, σε διαιτησία ή ακόμη και την υποβολή καταγγελιών σε αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για το σχέδιο της FIFA.

Σε επιστολή που φέρει ημερομηνία Παρασκευής και εστάλη από το δικηγορικό γραφείο Dechert της Νέας Υόρκης, η UEFA προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε καταστροφή, διαγραφή, αλλοίωση ή απόκρυψη σχετικών στοιχείων μετά την παραλαβή της ειδοποίησης ενδέχεται να θεωρηθεί καταστροφή αποδεικτικού υλικού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επιστολή κατονομάζει 18 υψηλόβαθμα στελέχη της FIFA, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οικονομικός διευθυντής Τόμας Πάιερ και ο επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου, Αρσέν Βενγκέρ.

Ο Βενγκέρ δήλωσε αργότερα ότι «δεν γνώριζε» τα σχέδια του Ινφαντίνο.

Το σχέδιο των 4,2 δισ. δολαρίων αποσύρθηκε

Η πρόταση του Ινφαντίνο προέβλεπε την άντληση 4,2 δισ. δολαρίων από ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων επενδυτική εταιρεία της Νέας Υόρκης που συνδέεται με τον Τζόσουα Κούσνερ.

Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε το Σάββατο, λίγες ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψή του.

Η UEFA ηγήθηκε των αντιδράσεων και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της συμφώνησαν να μποϊκοτάρουν όλες τις διοργανώσεις και εκδηλώσεις της FIFA όσο το σχέδιο παρέμενε σε ισχύ.

Η εταιρεία FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία αποτιμήθηκε από τη FIFA στα 20 δισ. δολάρια, θα αναλάμβανε τον έλεγχο των εμπορικών δραστηριοτήτων και των διοργανώσεων της ομοσπονδίας τουλάχιστον έως το 2038, με αντάλλαγμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεων της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, χαρακτήρισε το σχέδιο «πρωτοβουλία ενός μόνο ανθρώπου», υποστηρίζοντας ότι ακόμη και στελέχη της ομοσπονδίας αισθάνθηκαν εξαπατημένα.

Η UEFA αναζητά αντίπαλο του Ινφαντίνο

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σουηδίας επιβεβαίωσε ότι η UEFA αναζητά ενεργά εναλλακτικό υποψήφιο για την προεδρία της FIFA, με τις εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Το Σάββατο η UEFA είχε δηλώσει ότι ο Ινφαντίνο έχει χάσει την εμπιστοσύνη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και ότι «καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί».

Παρότι ο πρόεδρος της FIFA εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή στήριξη στην Αφρική και από τη συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), η οποία υποστηρίζει την επέκταση του Μουντιάλ του 2030 σε 64 ομάδες, η θέση του εμφανίζεται πλέον πιο αβέβαιη.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ οι εκλογές για την προεδρία της FIFA θα διεξαχθούν τέσσερις μήνες αργότερα στο Μαρόκο.