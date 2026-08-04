Ολυμπιακός: Χωρίς τον καλύτερό της παίκτη στο «Καραϊσκάκης» η Ναϊμέγκεν – Πωλήθηκε στην Αϊντχόφεν ο Κοντάι Σανό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τους Ολλανδούς να έχουν μια σημαντική απουσία.

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Αθλητισμός

Κοντάι Σανό
πηγή: AP Photo/Ashley Landis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.
  • Η αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» θα παραταχθεί με μια βασική απουσία, καθώς ο Κοντάι Σανό δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση.
  • Η Ναϊμέγκεν συμφώνησε με την PSV Αϊντχόφεν για την παραχώρηση του Ιάπωνα μέσου, με το deal να κλείνει κοντά στα 15 εκατ. ευρώ.

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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τους Ολλανδούς να παρατάσσονται με μια βασική απουσία.

Συγκεκριμένα η αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» συμφώνησε με την PSV Αϊντχόφεν  για την παραχώρηση του Κοντάι Σανό και ο παίκτης δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές έκλεισε με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ, με τον Ιάπωνα μέσο να κεφαλαιοποιεί την πολύ καλή του παρουσία στο Μουντιάλ με την Ιαπωνία.

 

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