Ολυμπιακός: Χωρίς τον καλύτερό της παίκτη στο «Καραϊσκάκης» η Ναϊμέγκεν – Πωλήθηκε στην Αϊντχόφεν ο Κοντάι Σανό

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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τους Ολλανδούς να παρατάσσονται με μια βασική απουσία.

Συγκεκριμένα η αντίπαλος των «ερυθρολεύκων» συμφώνησε με την PSV Αϊντχόφεν για την παραχώρηση του Κοντάι Σανό και ο παίκτης δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές έκλεισε με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ, με τον Ιάπωνα μέσο να κεφαλαιοποιεί την πολύ καλή του παρουσία στο Μουντιάλ με την Ιαπωνία.