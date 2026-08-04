Live – Φωτιές στη Δυτική Αττική: Μάχη με τις φλόγες για 5η ημέρα – Σηκώθηκαν και τα εναέρια μέσα
Μάχη με τις φλόγες δίνουν για πέμπτο 24ωρο οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών, οι οποίες ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστών εστιάζουν σε τρία σημεία, όπου μαίνονται εστίες και υπάρχουν αναζωπυρώσεις: στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια, στη Λούμπα και στη Μονή Παναχράντου στα Μέγαρα.
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν τις ρίψεις και τα εναέρια μέσα.
Οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά σημεία με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Οι τελευταίες εξελίξεις
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Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, στη μάχη και τα εναέρια μέσα
Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.
Συγκεκριμένα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».
Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.
Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12:16 της Δευτέρας, η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βοιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα.
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Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά – Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, στην Αττική, τη Χίο, τα Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Οι αρμόδιες Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις ακόλουθες περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου, συμπεριλαμβανομένων των Ψαρών
Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες πυρκαγιές.
Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, οι αρμόδιες δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και επίγειες περιπολίες με τη συμμετοχή πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.
Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές αυξημένου κινδύνου παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.
Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.
Οι συστάσεις προς τους πολίτες
Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ειδικότερα, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν:
- Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού
- Τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης
- Τη χρήση υπαίθριων ψησταριών
- Το κάπνισμα μελισσών
- Τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων
Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.
Οι πολίτες καλούνται επίσης να παρακολουθούν τις οδηγίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όποιος αντιληφθεί πυρκαγιά πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό 199. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, με στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.
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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σηκώθηκαν τα πρώτα εναέρια μέσα – Καλύτερη η εικόνα στην Ψάθα
Στο πέμπτο 24ωρο εισέρχεται η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό των μετώπων και των αναζωπυρώσεων.
Η Πυροσβεστική έδωσε από νωρίς το πρωί της Τρίτης εντολή για την απογείωση των πρώτων εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία συνδράμουν τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις.
Οι ισχυροί άνεμοι, το δύσβατο ανάγλυφο και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε πολλαπλά σημεία με στόχο να ανακόψουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Βελτιωμένη η εικόνα στην Ψάθα
Η εικόνα στην Ψάθα ήταν το βράδυ της Δευτέρας βελτιωμένη σε σύγκριση με εκείνη που επικρατούσε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν οι φλόγες εμφανίζονταν σε διαφορετικά σημεία της κατοικημένης περιοχής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κατοικιών που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση και την επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, όταν η φωτιά είχε πλησιάσει την κατοικημένη ζώνη.
Το απόγευμα είχαν σταλεί μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ψάθα, τη Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Αλεποχώρι προς τα Μέγαρα.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα κάηκαν συνολικά μέσα σε τέσσερις ημέρες.
Αναζωπύρωση μεταξύ Λούμπας και Ψάθας
Νέα αναζωπύρωση εκδηλώθηκε περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη και τις μικρότερες εστίες, καθώς οι καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη αναζωπύρωση και νέα εξάπλωση του μετώπου.
Ισχυρές δυνάμεις στη Λούμπα Μεγάρων
Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν από το απόγευμα στην αραιοκατοικημένη περιοχή της Λούμπας. Παράλληλα, μηχανήματα έργου προχώρησαν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς προς τις κατοικίες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα ή δύο πυροσβεστικά οχήματα είχαν αναπτυχθεί μπροστά από κάθε σπίτι, ενώ οι φλόγες δεν είχαν περάσει στις κατοικίες.
Ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων παρέμεινε αυξημένος κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού.
Στην προσπάθεια συμμετέχουν πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και κάτοικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες πριν αυτές επεκταθούν.
Απαγόρευση κυκλοφορίας προς την Ψάθα
Η Αστυνομία έστησε το βράδυ της Δευτέρας σημείο ελέγχου στην επαρχιακή οδό Μεγάρων–Αλεποχωρίου, στο ύψος της Ζάχουλης, και απαγόρευσε τη διέλευση οχημάτων προς την Ψάθα για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ από το σημείο επιτρέπεται να διέρχονται μόνο υδροφόρες, πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα που μεταφέρουν εθελοντές στα μέτωπα.
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Το βάρος της επιχείρησης επικεντρώνεται στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, στον περιορισμό των ενεργών εστιών και στην αποτροπή νέας εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
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