Κυψέλη: Η στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με τη νεκρή Βρετανίδα – Τα παραπλανητικά μηνύματα και τα στοιχεία που τον «έκαψαν»

Μια μαρτυρία, ένα κινητό που έδινε στίγμα και μετά το θάνατό της, το βιντεοληπτικό υλικό με τον κατηγορούμενο κι ένα ταξίδι στην Αράχωβα ήταν αυτά το ολοκλήρωσαν παζλ της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου και οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός από το Αφγανιστάν, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η μαρτυρία της συζύγου του 26χρονου

Η 38χρονη Βρετανίδα είχε επισκεφτεί μία φίλη της και τον 26χρονο σύζυγό της στο σπίτι τους στο Κερατσίνι, λίγο πριν βρεθεί δολοφονημένη. Πριν από τρεις ημέρες, η γυναίκα αυτή, μετέβη σε Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της, της ομολόγησε πως σκότωσε την 38χρονη. Πρόκειται για τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στη σύντροφό του ότι δολοφόνησε τη γυναίκα επειδή θεωρούσε ότι θέλει να την κάνει Χριστιανή.

Τι ισχυρίστηκε στις αρχές ο 26χρονος

Ωστόσο ο δράστης έδωσε διαφορετική εκδοχή στις αρχές. «Την εντόπισα νεκρή και για να μην μπλέξω την έβαλα στη βαλίτσα για να παίρνω τα λεφτά από τις κάρτες της», φαίνεται να υποστήριξε στις Αρχές. Μάλιστα είχε προλάβει να κάνει αναλήψεις 10.000 ευρώ από την κάρτα της.

Τα παραπλανητικά μηνύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, λίγες μέρες μετά το έγκλημα, απενεργοποίησε το κινητό της άτυχης Βρετανίδας, προμηθεύτηκε ένα καινούριο άγνωστο νούμερο και έστελνε μηνύματα σε γνωστούς της 38χρονης, όπως τους γονείς της, στη σύζυγό του αλλά και στον εαυτό του. Στα μηνύματα έλεγε πως είναι τζιχαντιστής και δράστης της δολοφονίας της 38χρονης, την οποία σκότωσε για λόγους θρησκείας.

Με τον τρόπο αυτό, ο 26χρονος επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αστυνομικών, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Τα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών κατάλαβαν τι συμβαίνει και έφτασαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν.

Τα στοιχεία που τον πρόδωσαν

Σύμφωνα με το Mega, στις 19 Ιουλίου το κινητό του θύματος ενεργοποιήθηκε στην Αράχωβα, όπου, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων και του βιντεοληπτικού υλικού, βρισκόταν ο κατηγορούμενος μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους.

Από τις 2 Ιουλίου, η 38χρονη, διέμενε σε ισόγειο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, τα κλειδιά του οποίου διέθεταν ο κατηγορούμενος και η φίλη της.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στις Αρχές η γυναίκα του 26χρονου, επιβεβαιώνει ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 15ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε. Μέσω της κοινής λειτουργίας εντοπισμού τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Άρχισε να υποψιάζεται την εμπλοκή του συζύγου της στη δολοφονία της Βρετανίδας κι έτσι πήγε και κατέθεσε στις Αρχές.

Η στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με την νεκρή Βρετανίδα

Σε βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές φαίνεται ο 26χρονος να φτάνει το βράδυ της 16ης Ιουλίου στην οδό Ρεθύμνου και να αποχωρεί με μία μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα. Λίγη ώρα αργότερα, κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να κινείται πεζός στην οδό Ευελπίδων, μεταφέροντας τη βαλίτσα, μέσα στην οποία βρισκόταν η σορός της Βρετανίδας, καθώς και μία μπλε σακούλα αγνώστου περιεχομένου.

Δεκατρία λεπτά αργότερα εμφανίζεται να απομακρύνεται από το σημείο χωρίς τη βαλίτσα και χωρίς τη σακούλα, κρατώντας πλέον μόνο ένα ανοιχτόχρωμο σακίδιο.