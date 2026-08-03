Συναγερμός στη Χαλκιδική: Ακατάλληλο προς πόση το νερό στη Σίβηρη – Ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι

Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες, σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή, αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι, κατόπιν εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο Δήμος προχωρά άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, και συγκεκριμένα στην απολύμανση (χλωρίωση) του δικτύου ύδρευσης, στη διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και στη διερεύνηση των αιτίων της μικροβιολογικής επιβάρυνσης.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση των νέων αποτελεσμάτων που θα επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του νερού, οι κάτοικοι καλούνται για προληπτικούς λόγους να μη χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση, παρασκευή τροφίμων (μαγείρεμα) και βούρτσισμα δοντιών. Συστήνεται επίσης να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό ή νερό που έχει προηγουμένως βράσει επαρκώς.

Ο Δήμος Κασσάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων. Για τυχόν διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ύδρευσης & Αποχέτευσης) του Δήμου στους τηλεφωνικούς αριθμούς 23743 50129, 23740 23807 και 23740 22243.