Καταστράφηκε ολοσχερώς το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό – «Έχυσα αίμα για να το κάνω» – ΒΙΝΤΕΟ

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της φωτιάς από το Πόρτο Γερμενό στη Δυτική Αττική. Οι εικόνες από την περιοχή είναι… αποκαρδιωτικές, με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσος να έγιναν στάχτη ενώ δεκάδες κάτοικοι είδαν τους κόπους μία ζωής να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες.

Ανάμεσα στα σπίτια που καταγράφηκαν στο Πόρτο Γερμενό ήταν και το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά. Την είδηση έκανε γνωστή το Σάββατο ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς. «Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος» έγραψε στο Instagram.

Στάχτη και αποκαΐδια

Το enikos.gr φέρνει στο φως βίντεο από το εσωτερικό του εξοχικού του Τάσου Χαλκιά, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο γνωστός ηθοποιός μετέβη στο σημείο για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια. Η σκεπή έχει καταρρεύσει, ενώ ότι βρισκόταν στο εσωτερικό της οικίας έγινε στάχτη.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες ο Τάσος Χαλκιάς δεν έκρυψε την συγκίνησή του για την ολοκληρωτική καταστροφή. «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για μένα ήταν ένα χυμένο αίμα, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία, εν γένει του οργανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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