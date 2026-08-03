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ΠΑΟΚ: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Μεϊτέ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Σουαλιό Μεϊτέ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του, καθώς η συντηρητική αγωγή δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

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Αθλητισμός

Μεϊτέ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Σουαλιό Μεϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του.
  • Μετά την επιστροφή της ομάδας από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έγινε σαφές πως η συντηρητική αγωγή δεν απέδιδε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  • Η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του επιλέχθηκε έπειτα από κοινή απόφαση, μεταξύ του παίκτη, των γιατρών και του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Σουαλιό Μεϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του και η απόφαση αυτή είναι κοινή, μεταξύ του παίκτη, των γιατρών και του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

Μετά την επιστροφή της ομάδας από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου ο Γάλλος χαφ παρέμεινε για δύο εβδομάδες στο ξενοδοχείο ακολουθώντας καθημερινά θεραπείες, έγινε σαφές πως η συντηρητική αγωγή δεν απέδιδε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Με μία πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας η προετοιμασία της ομάδας με φόντο την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης (06.08, 20:45) με αντίπαλο την Άντερλεχτ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, δουλειά στην τακτική και ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του.

Όσον αφορά τον Σουαλιό Μεϊτέ, έπειτα από κοινή απόφαση, επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (04.08)».

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