Νέα αντιπαράθεση Ισπανίας – Ιταλίας για την μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα

Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ Ισπανίας – Ιταλίας με αφορμή την μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα, καθώς την περασμένη Παρασκευή η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε αναστολή της συνθήκης Σένγκεν εις βάρος της Ισπανίας.

Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες στηλίτευσε το γεγονός ότι «πολλές χώρες και κυβερνήσεις δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων». Κατήγγειλε, μάλιστα, ότι «η ιταλική κυβέρνηση ήταν μια από αυτές».

«Υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες η Ιταλία κατακλύστηκε από παράτυπους μετανάστες», κατήγγειλε ο Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, υπενθυμίζοντας ότι «σε επανειλημμένες κρίσεις στο νησί της Λαμπεντούζα, τις οποίες η χώρα δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «η Ισπανία ήταν πάντα αλληλέγγυα, πολιτικά και με συγκεκριμένες πράξεις. Είναι κάτι που απαιτούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους».

Από την πλευρά του το υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας ανέφερε ότι «από τον φετινό Ιανουάριο μέχρι σήμερα, οι αφίξεις παράνομων μεταναστών σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, χάρη στην πολιτική που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση Μελόνι».

«Οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 55% σε σχέση με πέρυσι και κατά 82% σε σχέση με το 2023, πρώτη χρονιά δράσης της νέας ιταλικής κυβέρνησης, η οποία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση εκτός ελέγχου, την οποία κληρονόμησε από τις προηγούμενες κυβερνητικές συμμαχίες», πρόσθεσαν πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών. «Σε ό,τι αφορά την υποτιθέμενη ‘εισβολή’ στη Λαμπεντούζα, στη φάση αυτή στο νησί βρίσκονται 98 μετανάστες και δεν υπάρχει καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ανέφεραν οι ίδιες πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.

Η παρέμβαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Πάντως, σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σήμερα έκκληση για την εξεύρεση μιας «κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Αυτό το επεισόδιο δείχνει με σαφήνεια ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιστολή προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ που φέρει σημερινή ημερομηνία και την οποία είδαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο Reuters.