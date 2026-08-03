Σάλος στην Αυστραλία: Δύο έφηβοι ανάγκασαν μαύρο κύκνο να εισπνεύσει ατμούς από ηλεκτρονικό τσιγάρο

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Δύο έφηβοι στην Αυστραλία κατηγορούνται για κακοποίηση ζώου, αφού φέρονται να ανάγκασαν έναν μαύρο κύκνο να εισπνεύσει ατμούς από ηλεκτρονικό τσιγάρο (vape), κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο και το δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Ιουλίου στην πόλη Μάντουρα της Δυτικής Αυστραλίας, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Περθ, όταν οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε φουσκωτή βάρκα.

Σύμφωνα με την οργάνωση Animals First Australia, η οποία δημοσιοποίησε στιγμιότυπα από το βίντεο, οι νεαροί εντόπισαν τον κύκνο, τον ακινητοποίησαν και ο ένας από αυτούς έβαλε το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο ράμφος του, αναγκάζοντάς τον να εισπνεύσει τους ατμούς. Στη συνέχεια φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι.

Είχαν αρχικά προσπαθήσει να τον βοηθήσουν

Σύμφωνα με το ABC Australia και την εφημερίδα The West Australian, οι δύο έφηβοι εντόπισαν τον κύκνο κοντά στο Endeavour Island, έχοντας αγκίστρι ψαρέματος σφηνωμένο στον λαιμό του.

Τον ανέβασαν στη βάρκα ώστε ένας από αυτούς να αφαιρέσει το αγκίστρι. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, στη συνέχεια ένας από τους δύο άρπαξε το πτηνό από τα πόδια, ακινητοποίησε τον λαιμό του και το ανάγκασε να εισπνεύσει ατμούς από το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Ακολούθως, ο δεύτερος φέρεται να χτύπησε τον κύκνο, πριν οι δύο ανήλικοι τον αφήσουν ξανά ελεύθερο στο νερό.

Κατηγορίες και δικαστική εξέλιξη

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι οι δύο έφηβοι κατηγορούνται για πρόκληση περιττής βλάβης σε ζώο, αδίκημα που εμπίπτει στη νομοθεσία περί κακοποίησης ζώων.

Τη Δευτέρα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου Ανηλίκων στη Μάντουρα, συνοδευόμενοι από τους γονείς και συγγενείς τους.

Ο ένας από τους δύο παραδέχθηκε την ενοχή του και κατέθεσε επιστολή απολογίας. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ζει σε αγρόκτημα και η συμπεριφορά του ήταν «εντελώς έξω από τον χαρακτήρα του», προκαλώντας σοκ στην οικογένειά του.

Ο δεύτερος δεν έχει ακόμη δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες. Η υπόθεσή του αναβλήθηκε για οκτώ εβδομάδες, προκειμένου να εξεταστεί αίτημα παροχής νομικής βοήθειας.

«Πρόκειται για ένα τρομερό και σοβαρό αδίκημα»

Ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, λέγοντας στους δύο εφήβους: «Μακάρι ο κύκνος να μην είχε υποστεί αυτή τη μεταχείριση. Συμμετείχατε σε ένα εξαιρετικά σοβαρό και τρομερό αδίκημα.»

Παράλληλα, διέταξε τη σύνταξη ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης για τους δύο ανήλικους και τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων απαγορεύεται να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Ο έφηβος που παραδέχθηκε την ενοχή του αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο, όταν θα ανακοινωθεί η ποινή του.