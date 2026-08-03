Αιδώς Αργείοι: Θρασύτατοι κλέφτες άρπαξαν μέχρι και τις ζάντες από τα παρκαρισμένα Ι.Χ. των πυροσβεστών στη Μαγούλα – ΦΩΤΟ

Θρασύτατοι κλέφτες αφαίρεσαν ζάντες και προκάλεσαν φθορές σε σταθμευμένα οχήματα πυροσβεστών στη Μαγούλα, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονταν με τις φλόγες στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία. Το περιστατικό προκάλεσε αγανάκτηση ιδιαίτερα καθώς η χώρα θρηνεί για απώλειες πυροσβεστών σε άλλα συμβάντα. Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την αναμπουμπούλα και την έλλειψη φύλαξης στο πάρκινγκ του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Κοινωνία

κλοπή στα οχήματα των πυροσβεστών στη Μαγούλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκλεψαν μέχρι και τις ζάντες και τις ρόδες από τα παρκαρισμένα Ι.Χ. των πυροσβεστών στην Μαγούλα.
  • Το περιστατικό συνέβη την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες, αδιαφορώντας για τον θρήνο της Ελλάδας για τους πεσόντες πυροσβέστες.
  • Η ομάδα «Εθελοντές Πυροσβέστες» εξέφρασε την αγανάκτησή της για την επίθεση «την ώρα της αυτοθυσίας» των πυροσβεστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ντροπή και μόνο ντροπή. Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες στις φωτιές της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας, κάποιοι θρασύτατοι κλέφτες έβαλαν στο μάτι τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών στην Μαγούλα.

Δεν σεβάστηκαν ούτε το γεγονός πως η Ελλάδα θρηνεί για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ενός πυροσβέστη στο Γύθειο και για τα δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη αφού συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο, στην φωτιά στην Ψάθα.

Έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από τα παρκαρισμένα Ι.Χ. των πυροσβεστών στη Μαγούλα

Σύμφωνα με καταγγελίες πυροσβεστών, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την αναμπουμπούλα και το γεγονός πως το πάρκινγκ του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μαγούλα δεν φυλάσσονταν και αποφάσισαν να κλέψουν προκαλώντας φθορές στα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πήραν ακόμη και τις… ζάντες!

κλοπή στα οχήματα των εποχικών πυροσβεστών στη Μαγούλα

κλοπή στα οχήματα των εποχικών πυροσβεστών στη Μαγούλα

 

Για το περιστατικό έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ομάδα «Εθελοντές Πυροσβέστες», εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την επίθεση «την ώρα της αυτοθυσίας» των πυροσβεστών.

Αναλυτικά η ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα.
Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής.
Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι- κοινωνική ομάδα.
Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;»

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