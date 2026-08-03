Αιδώς Αργείοι: Θρασύτατοι κλέφτες άρπαξαν μέχρι και τις ζάντες από τα παρκαρισμένα Ι.Χ. των πυροσβεστών στη Μαγούλα – ΦΩΤΟ

Ντροπή και μόνο ντροπή. Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες στις φωτιές της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας, κάποιοι θρασύτατοι κλέφτες έβαλαν στο μάτι τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών στην Μαγούλα.

Δεν σεβάστηκαν ούτε το γεγονός πως η Ελλάδα θρηνεί για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, ενός πυροσβέστη στο Γύθειο και για τα δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβη αφού συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο, στην φωτιά στην Ψάθα.

Έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες από τα παρκαρισμένα Ι.Χ. των πυροσβεστών στη Μαγούλα

Σύμφωνα με καταγγελίες πυροσβεστών, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την αναμπουμπούλα και το γεγονός πως το πάρκινγκ του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μαγούλα δεν φυλάσσονταν και αποφάσισαν να κλέψουν προκαλώντας φθορές στα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πήραν ακόμη και τις… ζάντες!

Για το περιστατικό έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ομάδα «Εθελοντές Πυροσβέστες», εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την επίθεση «την ώρα της αυτοθυσίας» των πυροσβεστών.

Αναλυτικά η ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα.

Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής.

Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι- κοινωνική ομάδα.

Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;»