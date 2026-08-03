Φωτιά στη Μεσσηνία – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (3/8) σε γεωργική έκταση στην Περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων με 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο δήμος Πύλου-Νέστορος, με παροχή υδροφόρων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας