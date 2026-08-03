Ινδία: 11 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατίδιο της Κεράλα, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών, που σημειώθηκαν σε τμήματα της νότιας Ινδίας στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, από τις οποίες προκλήθηκε επίσης κατολίσθηση, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο γειτονικό κρατίδιο της Καρνάτακα, σύμφωνα με τις Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Southern India Battles Widespread Flooding After Relentless Rains Leaves at Least 14 Dead, Thousands Displaced Eleven people died and some 7,700 people have been evacuated in Kerala to around 275 relief camps, as per local authorities. (Reuters) Heavy rainfall also triggered a… pic.twitter.com/hypyQuLCb5 — RT_India (@RT_India_news) August 3, 2026

Ταυτόχρονα, σχεδόν 7.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε 275 χώρους φιλοξενίας, που έχουν δημιουργηθεί σε όλο το κρατίδιο, δήλωσε υπουργός της κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Κεράλα, Β. Ντ. Σαδισάν, δήλωσε σήμερα (3/8/2026), ότι θα έχει συνάντηση με αξιωματούχους της περιοχής για να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις, για τους χώρους φιλοξενίας. Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι άρχισαν επιχειρήσεις καθαρισμού στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες.

🔴 DEVELOPING: At least 14 people have died as heavy rains and flooding hit southern India, displacing thousands. Rescue operations are ongoing in affected areas. Source: Reuters, Indian authorities pic.twitter.com/LQgKoOwMkJ — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 3, 2026



Σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της Κεράλα, ορισμένες περιοχές του κρατιδίου, πρόκειται να αντιμετωπίσουν σήμερα ισχυρούς ανέμους και μέτρια βροχόπτωση.

Dear Lokesh ji 🌹

Due to Elvi’s climate we have not experienced heavy rainfall, but we are receiving a huge amount of flood water. Unfortunately yesterday in two different places 2+2 persons were drowned in the river side. Don’t give permission to the tourist boats this time. pic.twitter.com/kQXotABktr — Ramananda_ Manga (@SivanandaManga1) August 3, 2026

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις υποχρέωσαν επίσης πολλά σχολεία να κλείσουν, ενώ οι τοπικές Αρχές του ανέβαλαν διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών, για την περιοχή.