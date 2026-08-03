Ινδία: 11 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στην Κεράλα της νότιας Ινδίας προκάλεσαν τον θάνατο σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και την απομάκρυνση χιλιάδων από τις εστίες τους. Ταυτόχρονα, κατολίσθηση στο γειτονικό κρατίδιο της Καρνάτακα στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα, ενώ στην Κεράλα ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου ανακοίνωσε συναντήσεις για επανεξέταση των χώρων φιλοξενίας και έναρξη επιχειρήσεων καθαρισμού. Τα σχολεία έκλεισαν και αναβλήθηκε διαγωνισμός πρόσληψης εκπαιδευτικών λόγω των καιρικών συνθηκών

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί
Πηγή; The Hindu
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατίδιο της Κεράλα, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν σε τμήματα της νότιας Ινδίας.
  • Στο γειτονικό κρατίδιο της Καρνάτακα, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση, στην οποία έχασε τη ζωή του ένα ζευγάρι και ο γιος του το Σάββατο.
  • Σχεδόν 7.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε 275 χώρους φιλοξενίας, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις υποχρέωσαν πολλά σχολεία να κλείσουν στο κρατίδιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στο κρατίδιο της Κεράλα, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών, που σημειώθηκαν σε τμήματα της νότιας Ινδίας στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, από τις οποίες προκλήθηκε επίσης κατολίσθηση, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο γειτονικό κρατίδιο της Καρνάτακα, σύμφωνα με τις Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

 

 

Ταυτόχρονα, σχεδόν 7.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε 275 χώρους φιλοξενίας, που έχουν δημιουργηθεί σε όλο το κρατίδιο, δήλωσε υπουργός της κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Κεράλα, Β. Ντ. Σαδισάν, δήλωσε σήμερα (3/8/2026), ότι θα έχει συνάντηση με αξιωματούχους της περιοχής για να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις, για τους χώρους φιλοξενίας. Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι άρχισαν επιχειρήσεις καθαρισμού στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες.

 


Σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της Κεράλα, ορισμένες περιοχές του κρατιδίου, πρόκειται να αντιμετωπίσουν σήμερα ισχυρούς ανέμους και μέτρια βροχόπτωση.

 

 

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις υποχρέωσαν επίσης πολλά σχολεία να κλείσουν, ενώ οι τοπικές Αρχές του ανέβαλαν διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών, για την περιοχή.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ