Στα ίχνη της δημιουργίας: Το CERN εντόπισε την αρχέγονη ύλη του Σύμπαντος

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της επιστήμης είναι το πώς ακριβώς γεννήθηκε ο κόσμος μας και τι συνέβη τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής του. Σήμερα, οι επιστήμονες βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στο να «ξεκλειδώσουν» αυτά τα μυστικά, αναπαράγοντας τις συνθήκες της Μεγάλης Έκρηξης στο εργαστήριο. Μέσα από ένα εντυπωσιακό πείραμα, οι ερευνητές κατάφεραν να ρίξουν φως στην πρώτη μορφή ύλης που γέμισε το σύμπαν.

Και τα τέσσερα μεγάλα πειράματα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) ανακάλυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι οι συγκρούσεις μεταξύ οξυγόνου και νέου ενδέχεται να παράγουν την ακραία κατάσταση της ύλης που υπήρχε κατά τα πρώτα μικροδευτερόλεπτα μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).

Σπάζοντας τα μυστικά της ύλης

Μέσα στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), οι συγκρούσεις μεταξύ των σχετικά ελαφρών πυρήνων οξυγόνου και νέου ενδέχεται να παράγουν ύλη από τις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος.

Έναν χρόνο μετά τις πρώτες δοκιμές του επιταχυντή με οξυγόνο, και τα τέσσερα μεγάλα πειράματα του LHC—ALICE, ATLAS, CMS και LHCb—ανέφεραν ενδείξεις πλάσματος κουάρκ-γλουονίων (QGP).Το QGP σχηματίζεται υπό τεράστια πίεση σε θερμοκρασίες πάνω από 100.000 φορές υψηλότερες από το κέντρο του Ήλιου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα σύνθετα σωματίδια διασπώνται σε κουάρκ και στα γλουόνια που κανονικά τα συγκρατούν ενωμένα. Αυτή η κατάσταση της ύλης θεωρείται ότι γέμιζε το Σύμπαν κατά τα πρώτα εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).

Σχεδόν 14 δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα, οι φυσικοί μπορούν να την αναπαράγουν για σύντομο χρονικό διάστημα μέσω πυρηνικών συγκρούσεων υψηλής ενέργειας στον LHC.

Τα ελαφρά ιόντα ανατρέπουν μια παλιά παραδοχή

Οι φυσικοί πίστευαν κάποτε ότι το QGP μπορούσε να σχηματιστεί μόνο όταν συγκρούονταν πολύ βαρέα ιόντα, όπως του μολύβδου. Ένα ιόν μολύβδου είναι περισσότερο από 200 φορές βαρύτερο από τα πρωτόνια που χρησιμοποιούνται συνήθως στον LHC, καθιστώντας τις συγκρούσεις μολύβδου έναν προφανή τρόπο για τη δημιουργία της απαραίτητης θερμότητας και πίεσης.

Πρόσφατα στοιχεία αποδυνάμωσαν σταδιακά αυτή την παραδοχή. Νωρίτερα το 2026, η συνεργασία ALICE, η οποία εξειδικεύεται στη διερεύνηση του QGP, ανέφερε μια ακόμη ένδειξη του πλάσματος σε συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου και πρωτονίου-μολύβδου.

Το 2025, τα τέσσερα πειράματα του LHC βρήκαν επίσης τις πρώτες ενδείξεις ότι οι συγκρούσεις οξυγόνου-οξυγόνου ενδέχεται να το δημιουργήσουν.

Μετά από λεπτομερέστερη εξέταση των δεδομένων, τα πειράματα εντόπισαν τώρα αρκετά σήματα που συνάδουν με τον σχηματισμό QGP τόσο σε συγκρούσεις οξυγόνου-οξυγόνου όσο και σε συγκρούσεις νέου-νέου.

Η απώλεια ενέργειας αποκαλύπτει ένα πυκνό μέσο

Μια σημαντική ένδειξη προέρχεται από το τι συμβαίνει στα ταχύτατα κινούμενα κουάρκ και γλουόνια καθώς ταξιδεύουν μέσα από το θερμό, πυκνό πλάσμα. Χάνουν ενέργεια κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ένα φαινόμενο γνωστό ως απώλεια ενέργειας παρτονίων (parton energy loss).

Η συνεργασία ATLAS ανίχνευσε αυτό το φαινόμενο μέσω μιας ανισορροπίας μεταξύ ζευγών πιδάκων σωματιδίων (particle jets) που παρήχθησαν σε συγκρούσεις οξυγόνου-οξυγόνου και νέου-νέου.

Η ανισορροπία γινόταν εντονότερη στις πιο μετωπικές (κεντρικές) συγκρούσεις, όπου ο μεγαλύτερος όγκος του QGP αναμένεται να απορροφά περισσότερη ενέργεια από τα σωματίδια που διέρχονται μέσα από αυτό.

Οι προκαταρκτικές μετρήσεις του ATLAS για φορτισμένα σωματίδια που ανακρούονται από φωτόνια έδειξαν την ίδια σχέση με την κεντρικότητα της σύγκρουσης. Αυτό το μοτίβο είναι επίσης συνεπές με την απώλεια ενέργειας των σωματιδίων καθώς διασχίζουν το πλάσμα.

Η καταστολή των σωματιδίων “κλειδώνει” τα επιστημονικά δεδομένα

Οι συνεργασίες ALICE, CMS και LHCb αναζήτησαν την απώλεια ενέργειας παρτονίων με έναν άλλον τρόπο, μετρώντας εάν οι συγκρούσεις παρήγαγαν λιγότερα ενεργά σωματίδια από το αναμενόμενο.

Το CMS παρατήρησε μια καταστολή στην παραγωγή φορτισμένων σωματιδίων στις συγκρούσεις οξυγόνου-οξυγόνου και νέου-νέου σε σύγκριση με τις συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου. Αυτή η μείωση υποδεικνύει απώλεια ενέργειας παρτονίων και ενισχύει την πιθανότητα ύπαρξης του QGP σε συγκρούσεις που περιλαμβάνουν ελαφρά ιόντα.

Σε μια άλλη μελέτη, το LHCb εξέτασε σωματίδια που αποτελούνται από ένα γοητευτικό κουάρκ (charm quark) και ένα ελαφρύ κουάρκ. Αυτά τα σωματίδια ήταν πιο έντονα κατασταλμένα στις συγκρούσεις νέου-νέου από ό,τι στις συγκρούσεις οξυγόνου-οξυγόνου. Αυτή η διαφορά συμβαδίζει με τις προσδοκίες για την απώλεια ενέργειας παρτονίων, καθώς το βαρύτερο σύστημα του νέου αναμένεται να δημιουργεί μεγαλύτερο όγκο QGP.

Άλλες διαδικασίες μπορούν επίσης να μειώσουν την παραγωγή σωματιδίων, επομένως η συνεργασία ALICE πραγματοποίησε μια ξεχωριστή σύγκριση για να απομονώσει το φαινόμενο.

Η ομάδα μέτρησε τα ουδέτερα πιόνια σε συγκρούσεις οξυγόνου-οξυγόνου και πρωτονίου-οξυγόνου, εντοπίζοντας ξεκάθαρες αποδείξεις για την απώλεια ενέργειας παρτονίων στα δεδομένα των συγκρούσεων οξυγόνου-οξυγόνου.

Διασταυρωμένα επιστημονικά σήματα “δείχνουν” την αρχέγονη ύλη

Οι ερευνητές αναζήτησαν επίσης αλλαγές σε βραχύβια σωματίδια που αποτελούνται από ένα βαρύ κουάρκ και το αντικουάρκ του.

Τα ζεύγη αυτά, μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με διαφορετικές δυνάμεις, και το QGP αναμένεται να καταστέλλει τις πιο ασθενώς συνδεδεμένες καταστάσεις πιο εύκολα από ό,τι τις ισχυρότερες.

Το CMS εντόπισε ενδείξεις αυτού του μοτίβου στα μεσόνια ύψιλον (upsilon mesons), σωματίδια που περιέχουν ένα χαμηλό κουάρκ (bottom quark) και το αντικουάρκ του, συγκρίνοντας τις συγκρούσεις οξυγόνου-οξυγόνου με τις συγκρούσεις νέου-νέου.

Το LHCb ανέφερε προκαταρκτικές ενδείξεις για τον ίδιο τύπο καταστολής, χρησιμοποιώντας δεδομένα από συγκρούσεις πρωτονίου-οξυγόνου και οξυγόνου-οξυγόνου.

Το ALICE έδωσε επίσης στη δημοσιότητα προκαταρκτικά ευρήματα σχετικά με τις κατευθύνσεις προς τις οποίες εξήλθαν τα σωματίδια από τις συγκρούσεις οξυγόνου-οξυγόνου.

Τα σωματίδια που αποτελούνται από τρία κουάρκ (βαρυόνια) εμφάνισαν ισχυρότερη κατευθυντική εκπομπή σε σχέση με τα σωματίδια που αποτελούνται από δύο κουάρκ (μεσόνια), ένα μοτίβο που ονομάζεται ανισότροπη ροή (anisotropic flow).

Η επικρατούσα εξήγηση είναι ότι το QGP μεταφέρει τη συλλογική του κίνηση στα σωματίδια που δημιουργούνται κατά τη σύγκρουση σε ενδιάμεσες ορμές. Επειδή τα βαρυόνια περιέχουν ένα επιπλέον κουάρκ σε σχέση με τα μεσόνια, μπορούν να κληρονομήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της ροής.

Οι ερευνητές συνεχίζουν να αναλύουν τα δεδομένα των συγκρούσεων ελαφρών ιόντων για επιπλέον ενδείξεις του QGP. Ταυτόχρονα, ο LHC αναβαθμίζεται στον ακόμα πιο ισχυρό Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων Υψηλής Φωτεινότητας (High-Luminosity LHC), ο οποίος θα επιτρέψει στους φυσικούς να εξετάσουν αυτή την ακραία κατάσταση της ύλης με ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια.