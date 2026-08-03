Πότε θα κάνει πρεμιέρα η Ναταλία Γερμανού

«Καλύτερα δε γίνεται», αλλά και… το καλό πράγμα αργεί να γίνει, όπως φαίνεται να πιστεύουν στον Alpha, ενώ βρίσκονται στη διαδικασία να οριστικοποιήσουν το πρόγραμμα για τη νέα σεζόν, με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού να επιστρέφει για 11η χρονιά.

Με βάση τη Reallife, οι εκπομπές του καθημερινού προγράμματος «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου και «Happy day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ωστόσο για το Σαββατοκύριακο τα δεδομένα αλλάζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Alpha εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει στον αέρα το «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ν. Γερμανού περίπου στα μέσα Οκτωβρίου.

Οι λόγοι είναι οικονομικοί. Με στόχο να περικόψει το συνολικό κόστος της εκπομπής, το κανάλι αποφάσισε να μειώσει τον συνολικό αριθμό των επεισοδίων. Το μαγκαζίνο θα υποστεί μίνι «κούρεμα» με λιγότερες εκπομπές σε σχέση με άλλες σεζόν, ενώ στα σχέδια του Alpha είναι να ξεκινήσει αργότερα, αλλά πιθανόν να κλείσει και νωρίτερα (περίπου στα μέσα Ιουνίου) τη σεζόν 2026-2027.

Για την ώρα δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά η έναρξη, με επικρατέστερη ημερομηνία πρεμιέρας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.