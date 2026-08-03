Κίνηση-έκπληξη στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Νέα σελίδα γυρίζει η ιστορική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», με νέες αφίξεις και… εκπλήξεις, σύμφωνα με τη Reallife.

Τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης εντάσσονται στον ΑΝΤ1 και θα είναι τα νέα πρόσωπα που θα παρουσιάζουν από τον Σεπτέμβριο το «Καλημέρα Ελλάδα».

Όμως το κανάλι ετοιμάζει μια προσθήκη που αποτελεί κίνηση-ματ στη σκακιέρα της πολύ πρωινής ζώνης. Το πρόσωπο που θα αναλάβει ρόλο-έκπληξη στο ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» είναι η Σία Κοσιώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος, η οποία εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΝΤ1 για τα επόμενα δύο χρόνια, συμφώνησε με τον Βασίλη Παπαδρόσο να εμφανίζεται στο «Καλημέρα Ελλάδα» μία φορά την εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, θα δίνει το «παρών» στη μακροβιότερη πρωινή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης στο πλευρό του Α. Παυλόπουλου και του Β. Χιώτη κάθε Παρασκευή. Η δημοσιογράφος θα είναι «γκεστ» καλεσμένη με σταθερό ραντεβού δίπλα στους δύο δημοσιογράφους, με τους οποίους τη συνδέει φιλία ετών με αγαστή συνεργασία.