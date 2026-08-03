Αργολίδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν – Δύο συλλήψεις

Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του 58χρονου ψυχολόγου από το Ναύπλιο στην Κάντια Αργολίδας, δίνοντας ένα τραγικό τέλος στην εννέα ημερών αναζήτηση. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί ινδικής καταγωγής στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 58χρονου ψυχολόγου από το Ναύπλιο, καθώς η σορός του εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή της Κάντιας Αργολίδας.
  • Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του 58χρονου.
  • Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, Ινδικής καταγωγής, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

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Ένας τραγικός επίλογος, γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 58χρονου ψυχολόγου από το Ναύπλιο, καθώς οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του αργά το βράδυ της Κυριακής (2/8/2026), σε δυσπρόσιτη περιοχή της Κάντιας Αργολίδας.

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του 58χρονου.

Σε εξέλιξη η προανάκριση, δύο συλλήψεις

Σύμφωνα με το argolida24.gr οι αστυνομικές Αρχές, συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, Ινδικής καταγωγής.

Εννέα ημέρες αγωνίας πριν από τον τραγικό εντοπισμό

Η επιχείρηση αναζήτησης του 58χρονου, διήρκεσε συνολικά εννέα ημέρες, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας, αλλά και δεκάδων εθελοντών.


Οι πρώτες έρευνες, είχαν επικεντρωθεί στην περιοχή των Ιρίων, όπου είχε εντοπιστεί εγκαταλελειμμένο, το αυτοκίνητο του αγνοούμενου. Ωστόσο, οι εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, μέχρι τον εντοπισμό της σορού στην Κάντια, που δυστυχώς «πιστοποίησε» το τραγικό τέλος.

Η πολυήμερη αγωνία της οικογένειας και των οικείων του έληξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και οι επίσημες ανακοινώσεις των διωκτικών Αρχών, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

 

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