Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Πάστρα

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 1η Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς βρίσκεται σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν στο σημείο. Παρά τις εκτεταμένες εκκενώσεις οικισμών μέσω 112 και τις ζημιές σε κολώνες της ΔΕΗ, σπίτια σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των διακοπών ρεύματος, με γεννήτριες να έχουν τοποθετηθεί σε τουριστικές περιοχές.

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Σε ύφεση η πυρκαγιά
Πηγή: Kefalonia News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς, χθες 1 Αυγούστου 2026.
  • Περίπου 300 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112, ενώ κατοικίες στα Μαυράτα σώθηκαν την τελευταία στιγμή.
  • Από την πυρκαγιά παραδόθηκαν στις φλόγες 18 κολώνες της ΔΕΗ, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, με μεγάλες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή.

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς, χθες, 1η Αυγούστου 2026, περίπου στις 23:20 το βράδυ.

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Στο σημείο, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 21 οχήματα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Αργοστολίου.

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Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Αυγούστου 2026, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112.

 

Κεφαλονιά: Ενεργοποιήθηκε το 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα

1. Στις 00:20 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

2. Στις 01:21, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κρεμμύδι με κατεύθυνση προς Αργοστόλι

3. Στις 01:43 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Μαρκόπουλο με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

4. Στις 02:17 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κατελειό με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

5. Στις 02:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κάτω Κατελειό με κατεύθυνση προς Ρατζακλί και Σκάλα.

6. Στις 03:29 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

 

18 κολώνες της ΔΕΗ παραδόθηκαν στις φλόγες

Από το πρώτο φως της ημέρας, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού στη Σκάλα, έχουν τοποθετηθεί τέσσερις γεννήτριες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σώθηκαν σπίτια την τελευταία στιγμή

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κεφαλονιά, έφτασε πολύ κοντά σε κατοικίες στα Μαυράτα, οι οποίες σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στις στοχευμένες ρίψεις των εναέριων μέσων και την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Η φωτιά έπληξε αγροτοδασικές εκτάσεις στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο έδαφος δυσχέραναν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν οικισμοί και τουριστικά καταλύματα, ενώ περίπου 300 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112.

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