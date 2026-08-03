Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Πάστρα

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς, χθες, 1η Αυγούστου 2026, περίπου στις 23:20 το βράδυ.

Στο σημείο, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 21 οχήματα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Αργοστολίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Αυγούστου 2026, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112.

1. Στις 00:20 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

2. Στις 01:21, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κρεμμύδι με κατεύθυνση προς Αργοστόλι

3. Στις 01:43 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Μαρκόπουλο με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

4. Στις 02:17 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κατελειό με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

5. Στις 02:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κάτω Κατελειό με κατεύθυνση προς Ρατζακλί και Σκάλα.

6. Στις 03:29 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρεμμύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

18 κολώνες της ΔΕΗ παραδόθηκαν στις φλόγες

Από το πρώτο φως της ημέρας, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού στη Σκάλα, έχουν τοποθετηθεί τέσσερις γεννήτριες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σώθηκαν σπίτια την τελευταία στιγμή

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κεφαλονιά, έφτασε πολύ κοντά σε κατοικίες στα Μαυράτα, οι οποίες σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στις στοχευμένες ρίψεις των εναέριων μέσων και την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών.

Η φωτιά έπληξε αγροτοδασικές εκτάσεις στις περιοχές Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Μαυράτα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο έδαφος δυσχέραναν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν οικισμοί και τουριστικά καταλύματα, ενώ περίπου 300 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112.