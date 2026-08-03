«Η Ν.Δ. είναι πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος, ενώ το αποτύπωμα του κυρίου Τσίπρα παραμένει αρνητικό και οι μνήμες από την ηγεσία του εξαιρετικά νωπές».

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ως οξύμωρο χαρακτηρίζει η Μιλένα Αποστολάκη το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Ν.Δ., όταν αγωνίζεται για την ανατροπή της κυβέρνησής της. Και αν αυτό είναι συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής του Κινήματος υποστηρίζει ότι «το ίδιο ισχύει για την ΕΛ.Α.Σ, καθώς το αποτύπωμα του κυρίου Τσίπρα παραμένει αρνητικό και οι μνήμες από την ηγεσία του εξαιρετικά νωπές». Η ίδια εντοπίζει ήδη πλειοδοσία, στον δρόμο προς τη ΔΕΘ, με πρωταγωνίστρια την κυβέρνηση. Της καταλογίζει εξάλλου ότι παίζει με τον χρόνο των εκλογών και με φημολογίες για «καλάθια» παροχών, που μικραίνουν ή μεγαλώνουν ανάλογα με τη συγκυρία, ενώ αντίθετα περιγράφει ως ρεαλιστικές, τεκμηριωμένες, κοστολογημένες και κυρίως αναγκαίες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μ. Αποστολάκη δανείζεται έναν στίχο του Μπρεχτ: «Αν ο λαός έχασε την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση, τότε ίσως θα πρέπει να εκλέξουμε έναν άλλον λαό»…

Για μη κοστολογημένες προτάσεις σάς κατηγορεί η κυβέρνηση, ακριβώς τη στιγμή που εσείς ποντάρετε πως είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου. Είναι ρεαλιστικές; Και αν ναι, γιατί δεν «σηκώνετε το γάντι» περί έγκρισής τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;

Είναι ρεαλιστικές, τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Είναι όμως πρωτίστως αναγκαίες. Η ελληνική κοινωνία ζητά βαθιές και ριζοσπαστικές τομές για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προοπτική των νέων. Αλλαγές μελετημένες και υλοποιήσιμες, όπως οι προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος, τα «κόκκινα» δάνεια, τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Όπως και η πρότασή μας για τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, που καταθέσαμε δημόσια με σεβασμό στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας αλλά και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και είναι τουλάχιστον παράδοξο να μας κατηγορεί η κυβέρνηση για την κοστολόγηση, όταν η ίδια είναι ανακόλουθη στις δικές της εξαγγελίες. Μας κάλεσε να απευθυνθούμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -δηλαδή σε μια Γενική Γραμματεία του υπουργείου Οικονομικών- ενώ ο δικός της νόμος προβλέπει ρητά ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων ανήκει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μια ανεξάρτητη Αρχή που η ίδια αρνείται να στελεχώσει. Πώς η κυβέρνηση «κόπτεται» ξαφνικά για την κοστολόγηση, όταν η ίδια την έχει υπονομεύσει; Η υποκρισία περισσεύει.

Το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό ενόψει εκλογών και μεσολαβεί η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Φοβάστε πλειοδοσία παροχών από τα κόμματα;

Η πλειοδοσία είναι ήδη εδώ, με πρωταγωνίστρια την κυβέρνηση, που δεν διστάζει να παίζει με τον χρόνο των εκλογών και με φημολογίες για «καλάθια» παροχών που, ανάλογα με τη συγκυρία, μικραίνουν ή μεγαλώνουν. Εμείς έχουμε επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο. Η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα είναι το επιστέγασμα μιας πορείας που έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο, με στόχο να παρουσιάσουμε στους πολίτες την εναλλακτική, προγραμματική μας πρόταση. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος απέναντι στην παροχολογία, στη δημαγωγία και στην απουσία σχεδίου για τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία. Από την παρούσα κυβέρνηση δεν περιμένουμε στη ΔΕΘ κάποια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία. Τα σκάνδαλα έχουν σφραγίσει τον πολιτικό της κύκλο. Όπως δεν περιμένουμε τίποτα και από ένα προσωποπαγές κόμμα όπως η ΕΛ.Α.Σ, που στηρίζεται στην εικόνα ενός αρχηγού με νωπό αρνητικό αποτύπωμα. Καμία από τις δύο εκδοχές δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη προοδευτική λύση διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τον δύσκολο αλλά ουσιαστικό δρόμο: να μιλήσει συγκεκριμένα για το αύριο και να δώσει στους πολίτες μια αξιόπιστη επιλογή αλλαγής.

ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητάτε τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ η κυβέρνηση σας καλεί να της ζητήσετε συγγνώμη. Τελικά, όσους ζημιώθηκαν, ποιος θα τους αποζημιώσει και πώς;

Η κυβέρνηση θυμίζει τον στίχο του Μπρεχτ που λέει ότι, αν ο λαός έχασε την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση, τότε ίσως θα πρέπει να εκλέξουμε έναν άλλον λαό. Είναι εντυπωσιακή διαστρέβλωση της πραγματικότητας να πανηγυρίζει για την παραπομπή «μόλις» τεσσάρων στελεχών της και να απαιτεί συγγνώμη, όχι από την αντιπολίτευση αλλά, ουσιαστικά, από την ίδια την κοινωνία. Όσες ρητορικές ακροβασίες και αν επιχειρήσει, όμως, είναι υπόλογη για ένα σκάνδαλο από το οποίο δεν ζημιώθηκαν μόνο οι έντιμοι επαγγελματίες που πασχίζουν να κρατήσουν όρθια την αγροτική παραγωγή. Ζημιώθηκε πρωτίστως η ίδια η χώρα, τόσο σε πόρους όσο και σε αξιοπιστία στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους, οι ευθύνες να αποδοθούν και να διασφαλιστεί ότι οι πόροι θα καταλήγουν σε εκείνους που πραγματικά τους δικαιούνται.

Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι με το μέρος σας, αλλά στο ΠΑΣΟΚ επιμένετε στον στόχο για πρωτιά στις εκλογές. Πόσο εφικτός είναι με τα σημερινά δεδομένα;

Σε ένα τόσο ρευστό πολιτικό σκηνικό θα πρέπει κανείς να λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τις δημοσκοπικές αποτυπώσεις της συγκυρίας, χωρίς όμως να τις θεωρεί παγιωμένες. Η Ν.Δ. χάνει πολύ περισσότερες από 10 μονάδες συγκριτικά με τις περασμένες εκλογές, ενώ η ΕΛ.Α.Σ του κυρίου Τσίπρα συγκεντρώνει ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που τον εξανάγκασε σε παραίτηση από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί ευθύνη για όλους στο ΠΑΣΟΚ να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε να εκφράσουμε ευρύτερες κοινωνικές πλειοψηφίες που ζητούν αλλαγή κυβέρνησης, αλλαγή πορείας της χώρας. Αυτό το αίτημα φιλοδοξεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις.

Και μετά, τι; Έχετε αποκλείσει τη συνεργασία με τη Ν.Δ. Από τους υπάρχοντες σχηματισμούς, βλέπετε κάποιον με τον οποίο θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας;

Θα ήταν οξύμωρο να αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της κυβέρνησης της Ν.Δ., που θεωρούμε πολιτικό και ιδεολογικό μας αντίπαλο, και στη συνέχεια να συνεργαστούμε μαζί της. Το ίδιο ισχύει και για την ΕΛ.Α.Σ, καθώς το αποτύπωμα του κυρίου Τσίπρα παραμένει αρνητικό και οι μνήμες από την ηγεσία του εξαιρετικά νωπές. Όλοι μπορούν εύκολα να επικαλούνται τη «σταθερότητα», ενώ η χώρα βυθίζεται στις ανισότητες και στη διαφθορά, ή να επαγγέλλονται την «αλλαγή» χωρίς ίχνος αξιοπιστίας. Το ζήτημα όμως δεν είναι οι ταμπέλες ούτε οι ευκαιριακές συμφωνίες κορυφής. Εμείς καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις ενώπιον της κοινωνίας. Αυτές μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση συνεργασίας, με στόχο την προοδευτική αλλαγή σελίδας στη χώρα.

Βλέπετε σύντομα εκλογές; Και τη συμμετοχή ενός κόμματος Σαμαρά, ίσως, σε αυτές;

Το παιχνίδι με τους θεσμούς και με τον χρόνο των εκλογών είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο βλάπτει τη χώρα και την οικονομία. Όσο για την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός κόμματος του κυρίου Σαμαρά, οι εσωτερικές ρωγμές του συντηρητικού χώρου αφορούν αποκλειστικά τον πρωθυπουργό ο οποίος τις προκάλεσε.