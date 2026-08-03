«Η Ν.Δ. είναι πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος, ενώ το αποτύπωμα του κυρίου Τσίπρα παραμένει αρνητικό και οι μνήμες από την ηγεσία του εξαιρετικά νωπές».