Κώστας Κατσαφάδος: «Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές»

Την ανάγκη άμεσης στήριξης των πολιτών, που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος παράλληλα στις δύσκολες συνθήκες, κάτω από τις οποίες επιχειρούν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο Υφυπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, για τον θάνατο των δύο πιλότων των ελικοπτέρων BELL στην Ψάθα, καθώς και των τριών πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους, κατά την διάρκεια που εκτελούσαν επιχείρηση κατάσβεσης.

«Τιμούμε τους πέντε ήρωες»

«Τιμούμε αυτούς τους πέντε ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει.

«Άνιση μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση»

Ο Υφυπουργός, χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ως μια «άνιση μάχη», απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Όπως εξήγησε, «οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων ημερών σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Βοιωτία και η Δυτική Αττική, δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και συνεχή επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πυρόσβεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τόνισε «ότι η χώρα, έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στην πρόληψη, την επιχειρησιακή διαχείριση και την αποκατάσταση».

Αυτοψίες και άμεση αποκατάσταση στις πληγείσες περιοχές

Ο κ. Κατσαφάδος, ανακοίνωσε, ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, «στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα».

«Αποζημίωση 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες»

Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνισε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών

Ο Υφυπουργός, αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνοντας «ότι με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας».

Στήριξη στις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημιές στις κτιριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων, μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, σήμερα (3/8/3036) το απόγευμα.

Αποζημιώσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον αγροτικό κόσμο, καθώς πολλές πληγείσες περιοχές είναι αγροτοδασικές. Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι ο ΕΛΓΑ, θα αναλάβει την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, ενώ θα εξεταστούν και οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα και περιουσιακά στοιχεία.

Οι τελικές αποφάσεις για αγρότες και επιχειρήσεις αναμένονται μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

«Στόχος μας είναι η άμεση αποζημίωση των πληγέντων και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή των περιοχών στην κανονικότητα», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,