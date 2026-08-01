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Πυροσβεστική: 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο – 14 σε εξέλιξη

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 14 παραμένουν σε εξέλιξη και αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, με τις 14 να παραμένουν σε εξέλιξη.
  • Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
  • Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

 

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