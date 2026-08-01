Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Φωκίδα: Ζημιές σε σπίτια – Εκκενώθηκαν τα χωριά Κλήμα, Κούκουρα και Πευκάκι

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Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Δωρίδας, όπου μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Παρά τις συνεχείς εναέριες ρίψεις από αεροσκάφη και ελικόπτερα, οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν τις αναζωπυρώσεις τόσο στο βορειοανατολικό μέτωπο (προς τις ΤΚ Δροσάτο, Φιλοθέη, Κάμπος) όσο και στο νότιο (Κλήμα, Κούκουρα, Πευκάκι, Ευπάλιο).

Τα χωριά Κλήμα, Κούκουρα και Πευκάκι έχουν εκκενωθεί και γίνεται προσπάθεια να μην απειληθεί η κατοικημένη ζώνη στο Ευπάλιο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Κλήμα υπάρχουν ζημιές σε σπίτια καθώς η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό.

Οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, κυρίως ελικόπτερα, είναι συνεχής, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ελαφρά η επέκταση της φωτιάς, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, ευνοούν τις αναζωπυρώσεις.

Οι εστίες φωτιάς είναι πάρα πολλές και διάσπαρτες, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Έχει ληφθεί μέριμνα για τους κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην μετακίνηση τους ενώ εστάλη και μήνυμα 112 για εκκένωση των χωριών και κατεύθυνση προς τη Ναύπακτο. Στο σημείο παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει πιθανή συμφόρηση στους δρόμους και να ρυθμίσει την κυκλοφορία.