LIVE: Μάχη με τις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα – Καλύτερη εικόνα στο Ρέθυμνο

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν τις πρώτες ρίψεις στο Πόρτο Γερμενό, με την ελπίδα να περιορίσουν την επέλαση της φωτιάς. Επιχειρούν 9 canadair και 4 ελικόπτερα. Οι συνθήκες από πλευράς ανέμων παραμένουν δύσκολες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένουν μέσα στην ημέρα πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και στον Μύτικα Αττικής καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενό. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μύτικας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Ψάθα και Αλεποχώρι», αναφέρουν.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα για απομάκρυνση από την Ψάθα Αττικής. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς το Αλεποχώρι και Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει.

Ρέθυμνο: Καλύτερη η εικόνα

Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη ημέρα το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν ακόμη.

Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Το απόγευμα συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται το απόγευμα στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Γιάννης Παρασύρης τόνισε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».

Μηνύματα του 112 για απομάκρυνση από Νέο Ερινέο και Αρραβωνίτσα Αχαΐας

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Νέος Ερινέος και Αρραβωνίτσα Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτές λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Νεραντζιές της Αιγιαλείας. Τα μηνύματα αναφέρουν: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Νέος Ερινέος απομακρυνθείτε προς Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αρραβωνίτσα της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε μέσω της 28ης επαρχιακής οδού προς Σελιανίτικα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».