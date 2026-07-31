Ηρωική διάσωση του «Παππού» El Abuelo: Πώς οι κάτοικοι της Ισπανίας πολέμησαν τις φλόγες για να σώσουν ένα δέντρο 500 ετών

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Με φτυάρια, τσουγκράνες και ακόμη και βαριά μηχανήματα, δεκάδες κάτοικοι της ισπανικής πόλης Ελ Τιέμπλο σχημάτισαν μια αυτοσχέδια γραμμή άμυνας απέναντι στη μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε το εμβληματικό καστανόδεντρο «El Abuelo» («Ο Παππούς»), ένα από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα δέντρα της Ισπανίας.

Το δέντρο, που εκτιμάται ότι έχει ηλικία από 500 έως και 800 ετών, σώθηκε τελικά από τη φωτιά, η οποία κατέκαψε περίπου 77.000 εκτάρια γης και οδήγησε στην απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μια μάχη για το σύμβολο της πόλης

Το El Abuelo δεσπόζει στο αρχαίο καστανοδάσος του φυσικού καταφυγίου Valle de Iruelas, στην επαρχία Άβιλα.

Με ύψος περίπου 25 μέτρων, κοίλο κορμό διαμέτρου σχεδόν 16 μέτρων και χαρακτηριστικά στριφογυρισμένα κλαδιά, θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά αιωνόβια δέντρα της χώρας.

Το δέντρο φέρει ακόμη σημάδια από παλαιότερες πυρκαγιές, έχει επιβιώσει πολέμων και επί αιώνες προσέφερε καταφύγιο σε βοσκούς και κοπάδια, αποτελώντας σήμερα ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

Οι κάτοικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους

Καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονταν στην προστασία κατοικημένων περιοχών, περίπου 120 κάτοικοι κινητοποιήθηκαν για να προστατεύσουν το ιστορικό καστανοδάσος.

«Φέραμε τα δικά μας φτυάρια, τσουγκράνες και οχήματα. Κάποιοι έφεραν ακόμη και βαριά μηχανήματα», δήλωσε ο 67χρονος συνταξιούχος Χαβιέρ Γκαρθία, ο οποίος συμμετείχε επί τέσσερις ημέρες στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, άλλοι εθελοντές παρέμεναν στην πόλη, προετοιμάζοντας φαγητό και εφόδια για όσους έδιναν μάχη με τις φλόγες.

«Είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά μας»

Ο δήμαρχος του Ελ Τιέμπλο, Αρτούρο Βάρας, χαρακτήρισε το El Abuelo σύμβολο της πόλης και απέδωσε τη διάσωσή του κυρίως στους κατοίκους.

«Το αρχαίο καστανοδάσος σώθηκε πάνω απ’ όλα χάρη στους ντόπιους, που πρόσφεραν την εμπειρία, το θάρρος, την ενέργεια και τον χρόνο τους. Έβαλαν την ψυχή τους σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, η γνώση των κατοίκων για το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής αποδείχθηκε καθοριστική.

«Γνωρίζουν πού πρέπει να πάνε και πού όχι. Έτσι κατάφεραν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να σώσουν την καστανιά μας, που αποτελεί τη μεγαλύτερη κληρονομιά μας», πρόσθεσε.

Μια πυρκαγιά που παραλίγο να καταστρέψει έναν «μαγικό» τόπο

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 23 Ιουλίου κοντά στην πόλη Μπουργκοόντο της επαρχίας Άβιλα και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής βλάστησης και των ισχυρών ανέμων.

Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στο ιστορικό καστανοδάσος, καίγοντας το γειτονικό πευκοδάσος, όμως τελικά σταμάτησαν πριν αγγίξουν το σημείο όπου βρίσκεται το El Abuelo.

Το καστανοδάσος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, όταν χιλιάδες επισκέπτες καταφθάνουν για να περπατήσουν ανάμεσα στα αιωνόβια δέντρα και τα χρυσοκόκκινα φύλλα.

«Νιώθω πολύ περήφανος για τους ανθρώπους της πόλης μου, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ήταν εκεί όταν χρειάστηκε», δήλωσε ο κάτοικος Χοσέ Κάρλος.