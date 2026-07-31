Μπέρναμ: «Ο Ινφαντίνο είναι ο λάθος άνθρωπος για να ηγείται της FIFA»

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υποστηρίζοντας ότι είναι «ο λάθος άνθρωπος για να ηγείται της οργάνωσης», μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχέδια της FIFA να πουλήσει μειοψηφικό ποσοστό σε νέα εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Σέφιλντ, ο Μπέρναμ χαρακτήρισε την πρόταση «εξοργιστική», αναφέρει το Sky News.

«Η ίδια η ιδέα ότι θα μπορούσε να κατατεθεί μια τέτοια πρόταση δείχνει, κατά την άποψή μου, ότι ο Ινφαντίνο είναι ο λάθος άνθρωπος για να ηγείται της οργάνωσης», δήλωσε.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προϊόν προς πώληση»

Ο Μπέρναμ, γνωστός φίλαθλος της Έβερτον, είχε τοποθετηθεί και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, μετά τις πρώτες πληροφορίες για τα σχέδια της FIFA.

«Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στους επενδυτές. Ανήκει στους ανθρώπους που γεμίζουν τις εξέδρες», έγραψε.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προϊόν. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στον παγκόσμιο αθλητισμό και ποτέ δεν ανήκε σε κανέναν για να το πουλήσει. Όπως κι αν προσπαθήσετε να παρουσιάσετε τη συμφωνία, από τη στιγμή που πουλάτε ένα κομμάτι της, έχετε ξεπουλήσει τη διοργάνωση.»

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, απέφυγε να ζητήσει ευθέως την παραίτηση του Ινφαντίνο, δηλώνοντας ότι ένα τέτοιο ζήτημα «αφορά τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες».