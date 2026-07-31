Τραμπ για Ιράν: «Αναγνωρίζω ότι είναι σκληροί – Θα επανέλθουμε σε διαπραγματεύσεις»

Με διακύβευμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όσο και το να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε σήμερα ότι οι Ιράν είναι «σκλήροι διαπραγματευτές» και εμφανίστηκε θετικός σε επαναφορά στο τραπέζι του διαλόγου με την Τεχεράνη.

«Οι περισσότεροι θα είχαν παραιτηθεί μέχρι τώρα, γι’ αυτό τους αναγνωρίζω ότι είναι σκληροί», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο δηλώσεών του προς τους δημοσιογράφους μετά το πέρας του υπουργικού συμβουλίου.

Διαπραγμάτευση με… νίκη

Στοχεύοντας στην επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης, διότι όπως είπε: «Θέλουμε απλώς να κερδίσουμε», ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο να αναζωογονήσει το μνημόνιο κατανόησης του περασμένου μήνα με το Ιράν, το οποίο υποτίθεται ότι θα έθετε τέλος στον πόλεμο έπειτα από τρεισήμισι μήνες.

«Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ευγενικοί γίνεται σε μια τέτοια κατάσταση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνοντας, πάντως, ότι επιδίωξή του είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό οπλοστάσιο. «Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε εγρήγορση οι ΗΠΑ

Βέβαια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης επιθέσεων. Όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη συνέχιση των αμοιβαίων επιθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ο Τραμπ απαντά: «Λίγο». «Θα ήταν ανόητο να πούμε όχι. Πρέπει πάντα να είσαι σε εγρήγορση», υπογράμμισε.

Σε θολό τοπίο η εμπιστοσύνη ΗΠΑ – Ιράν

Ερωτηθείς για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη δείχνει πάντα ενδιαφέρον για διάλογο, αλλά παραβαίνει συνεχώς τις υποσχέσεις της. Όσον αφορά το αν πιστεύει ότι είναι ακόμα εφικτή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ο Τραμπ απαντά: «Χάνω την εμπιστοσύνη μου σε αυτούς», υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στην Ιορδανία, ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονταν εν μέσω διαπραγματεύσεων.

Τέλος, ερωτηθείς πόσες ακόμη επιθέσεις θα χρειαστούν για να αποκατασταθεί η θαλάσσια ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απαντά: «Ποτέ δεν ξέρεις».