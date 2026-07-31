Αυστραλία: Η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Περισσότεροι από 8 στους 10 Αυστραλούς εφήβους συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης για τους ανηλίκους κάτω των 16 ετών, καθώς οι πλατφόρμες απέτυχαν να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους ηλικίας, σύμφωνα με νέα έκθεση της αυστραλιανής ρυθμιστικής αρχής eSafety.

Η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι ανήλικοι που διέθεταν ήδη λογαριασμούς πριν από την εφαρμογή του μέτρου κατάφεραν είτε να τους διατηρήσουν είτε να δημιουργήσουν νέους.

Οι περισσότεροι έφηβοι παρέμειναν ενεργοί στις πλατφόρμες

Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε νομοθετικά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, επικαλούμενη τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ψυχική και σωματική υγεία των ανηλίκων.

Ωστόσο, η πρώτη αξιολόγηση του μέτρου δείχνει περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Πριν από την απαγόρευση, σχεδόν το 86% των παιδιών ηλικίας 10 έως 15 ετών δήλωνε ότι χρησιμοποιούσε τουλάχιστον μία πλατφόρμα με ηλικιακό περιορισμό. Τρεις μήνες αργότερα, το ποσοστό παρέμενε πάνω από 81%.

Παράλληλα, περίπου το 58% των εφήβων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά ή και συχνότερα, έναντι περίπου 60% πριν από την απαγόρευση.

Οι έλεγχοι ηλικίας δεν λειτούργησαν

Σύμφωνα με την eSafety, βασικός λόγος για τον οποίο τα παιδιά συνέχισαν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες ήταν η αδυναμία των εταιρειών να εφαρμόσουν αξιόπιστα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.

Περίπου τα μισά παιδιά που διατήρησαν τους λογαριασμούς τους ανέφεραν ότι οι πλατφόρμες δεν επαλήθευσαν ποτέ την ηλικία τους.

Άλλα δήλωσαν ότι οι λογαριασμοί τους εμφάνιζαν ηλικία άνω των 16 ετών ή ότι τα συστήματα ελέγχου εκτίμησαν λανθασμένα πως ήταν μεγαλύτερα.

Μικρή επίδραση στην καθημερινότητα των παιδιών

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η απαγόρευση δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών.

Δεν καταγράφηκαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στον χρόνο που αφιερώνουν στον αθλητισμό, στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, στη μουσική, στις επαφές με φίλους και οικογένεια ή στη συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, περισσότερο από το 65% των παιδιών δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν είχε καμία επίδραση στη ζωή του, παρά τις αρχικές ανησυχίες ορισμένων για πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.

Αντίθετα, καταγράφηκε αύξηση στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και πλατφορμών ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Η έκθεση αποτελεί την πρώτη που δημοσιοποιείται στο πλαίσιο διετούς έρευνας, η οποία θα αξιολογήσει μακροπρόθεσμα την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών.