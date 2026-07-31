Στην δημοσιότητα τα 15 σημεία συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς με τη μεσολάβηση Τραμπ

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία προβλέπει κυρίως τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το παλαιστινιακό έδαφος.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη συμφωνία αυτή, έναν «οδικό χάρτη» 15 σημείων. Συγκεκριμένα, η Χαμάς είχε χαρακτηρίσει ως θετική εξέλιξη τον συνδυασμό απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων με τον αφοπλισμό της, χωρίς όμως τα όπλα να παραδοθούν στον Ισραηλινό Στρατό.

Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επισήμως, όμως ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ το χαρακτήρισε «απαράδεκτο». Βέβαια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να μεταφέρει την άποψη του Νετανιάχου λέγοντας: «Το Ισραήλ είναι πολύ ικανοποιημένο με αυτό. Το Ισραήλ μας βοήθησε και συμπεριφέρθηκε πολύ καλά». «Οι περισσότεροι έλεγαν ότι θα ήταν μια συμφωνία αδύνατη να υλοποιηθεί. Θα περάσει από σκαμπανεβάσματα; Η κατάσταση εκεί είναι πολύ περίπλοκη… Αλλά αποτελεί μια μεγάλη πρόοδο. Κανείς δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα ήταν δυνατό να αφοπλιστεί η Χάμας», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου είναι τα εξής: