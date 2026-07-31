Έρευνα: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων

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Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα τροχαία δυστυχήματα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια καταγράφει αισθητή πρόοδο. Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή έρευνα, η χώρα πέτυχε μείωση 35% στους θανάτους από τροχαία μέσα στην τελευταία δεκαετία, επίδοση που την κατατάσσει μεταξύ των κρατών με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην οδική ασφάλεια. Παράλληλα, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, οι προκλήσεις παραμένουν.

Η Ελλάδα στις χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση

Σύμφωνα με τη μελέτη της Vignette Switzerland, την οποία επικαλείται το Euronews, τη μεγαλύτερη μείωση των θανάτων από τροχαία από το 2015 έως το 2025 σημείωσε η Λιθουανία (-43%). Ακολουθούν η Λετονία (-37%), η Βουλγαρία (-36%) και η Ελλάδα, η οποία κατέγραψε μείωση 35%, ξεπερνώντας αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημαντική πρόοδο παρουσίασε και η Ουγγαρία (-30%), ενώ στον αντίποδα η Πορτογαλία (-1%) και η Γαλλία (-6%) εμφάνισαν περιορισμένη βελτίωση.

Παραμένει στην πρώτη δεκάδα των πιο επικίνδυνων δρόμων

Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις δέκα ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από τροχαία δυστυχήματα.

Την αρνητική κατάταξη οδηγεί η Σερβία με 74 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (71) και τη Ρουμανία (68). Στην ίδια δεκάδα βρίσκονται επίσης η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα.

Οι ασφαλέστεροι δρόμοι της Ευρώπης

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Νορβηγία και Σουηδία κατέγραψαν το 2025 μόλις 19 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, σχεδόν τέσσερις φορές λιγότερους από τη Σερβία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τροχαία εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου, καθώς 1,34 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο και περισσότεροι από 50 εκατομμύρια τραυματίζονται σε τροχαία δυστυχήματα.