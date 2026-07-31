Φον ντερ Λάιεν: «Απαράδεκτες οι εικόνες από τη Θέουτα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε παράνομες εισόδους στην ΕΕ»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εικόνες από τη Θέουτα, όπου εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε:
«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας.»
Δύο επίτροποι αναλαμβάνουν τον συντονισμό με Ισπανία και Μαρόκο
Η φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε επίσης ότι ανέθεσε σε δύο Ευρωπαίους επιτρόπους να συνεργαστούν με την Ισπανία και το Μαρόκο για τη διαχείριση της κατάστασης.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο επιτρέπει την ταχεία επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, ενώ τόνισε ότι πρέπει να αποτραπούν οι επικίνδυνες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
The images coming from Ceuta are unacceptable.
We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.
Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.
I tasked two Commissioners…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026