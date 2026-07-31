Φον ντερ Λάιεν: «Απαράδεκτες οι εικόνες από τη Θέουτα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε παράνομες εισόδους στην ΕΕ»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εικόνες από τη Θέουτα, όπου εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα. Τόνισε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιτρέψει παράνομες εισόδους και ανέθεσε σε δύο επιτρόπους να συνεργαστούν με Ισπανία και Μαρόκο για τη διαχείριση της κατάστασης.

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Διεθνή Νέα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εικόνες από τη Θέουτα, δηλώνοντας πως «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας».
  • Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε ότι ανέθεσε σε δύο Ευρωπαίους επιτρόπους να συνεργαστούν με την Ισπανία και το Μαρόκο για τη διαχείριση της κατάστασης.
  • Υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο επιτρέπει την ταχεία επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, ενώ τόνισε ότι πρέπει να αποτραπούν οι επικίνδυνες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εικόνες από τη Θέουτα, όπου εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα.

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Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε:

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας.»

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Η φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε επίσης ότι ανέθεσε σε δύο Ευρωπαίους επιτρόπους να συνεργαστούν με την Ισπανία και το Μαρόκο για τη διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο επιτρέπει την ταχεία επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, ενώ τόνισε ότι πρέπει να αποτραπούν οι επικίνδυνες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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