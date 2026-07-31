Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πού γίνονται εκτροπές

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στο Ποικίλο Όρος, στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες όπως η Περιφερειακή Αιγάλεω, η Λεωφόρος Αθηνών και η Λεωφόρος Σχιστού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στο Ποικίλο Όρος, στην Περιφερειακή Αιγάλεω.
  • Οι εκτροπές κυκλοφορίας, λόγω της πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκαν στην Περιφερειακή Αιγάλεω, τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Σχιστού.
  • Αναγνώστες του enikos.gr είχαν στείλει φωτογραφίες από το σημείο της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στο Ποικίλο Όρος, στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, λόγω της φωτιάς πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

1)Περιφερειακή Αιγάλεω, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό

2)Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή με Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

3)Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

4)Λεωφόρος Αθηνών στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

5)Λ.Σχιστού από τη συμβολή με την οδό Παλάσκα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αθηνών,

6)Λ.Σχιστού από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό.

Δείτε νέες φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr:

 

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