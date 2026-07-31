Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πού γίνονται εκτροπές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) στο Ποικίλο Όρος, στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, λόγω της φωτιάς πραγματοποιούνται οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

1)Περιφερειακή Αιγάλεω, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό

2)Λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή με Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

3)Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

4)Λεωφόρος Αθηνών στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

5)Λ.Σχιστού από τη συμβολή με την οδό Παλάσκα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αθηνών,

6)Λ.Σχιστού από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό.

Δείτε νέες φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr: