Νέα βίαιο περιστατικό σε βάρος νοσηλευτή στο Κιάτο – Αντί να δικαιωθεί έμπλεξε στη γραφειοκρατία

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Πληθαίνουν τα φαινόμενα βίας σε βάρος του προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και ΕΚΑΒ. Τελευταίο αυτό που σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή το πρωί στο κέντρο υγείας του Κιάτου.

Σεσημασμένος κακοποιός και χρήστης ουσιών πήγε ημίγυμνος, σκεπασμένος με μια πετσέτα για αλλαγή σε τραύμα. Όταν του είπαν ότι απαγορεύεται να κάνει μπάνιο άρχισε να βρίζει, στη συνέχεια απείλησε και τελικά προπηλάκισε νοσηλευτή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ενημερώθηκε η αστυνομία, οπότε έφτασαν δύο περιπολικά αλλά ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Ο νοσηλευτής πήγε στην αστυνομία και έκανε μήνυση για ό,τι συνέβη. Ο παραβάτης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Και κάπου εδώ αρχίζει το γραφειοκρατικό μπλέξιμο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Γιαννάκου, αυτό που είναι εξοργιστικό είναι ότι η εισαγγελία Κορίνθου για τον προπηλακισμό στο κέντρο υγείας είπε ότι διώκεται αυτεπάγγελτα ο δράστης, για τις απειλές όμως κατά της ζωής και της περιουσίας του συναδέλφου θα πρέπει, για να είναι έγκυρη η μήνυση, να καταβάλει παράβολο 100 ευρώ.

«Δεν φθάνει που βρήκε το κουράγιο ο συνάδελφος να κάνει μήνυση προκειμένου να βάλει φρένο σε έναν κακοποιό συνεχώς προπηλακίζει το προσωπικό του κέντρου υγείας, με κίνδυνο να στοχοποιηθεί του ζητάνε και 100 ευρώ παράβολο;

Αλήθεια δεν υπάρχει διάταξη στο ποινικό κώδικα για αυτεπάγγελτη δίωξη των ατόμων που προπηλακίζουν υγειονομικούς, απειλούν τη ζωή τους, την περιουσία τους χωρίς καταβολή παραβόλου.

Πώς θα βάλουμε φρένο σε όλους αυτούς όταν αντιλαμβάνονται ότι έχουν το ακαταδίωκτο», καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.