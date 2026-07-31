Φωτιά στην Άρτα: Νέο μήνυμα του 112- Εκκενώνεται η περιοχή Κομπότι

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Εκκενώνεται η περιοχή Κομπίτι, στην Άρτα, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7).

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κομπότι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας απομακρυνθείτε προς Γήπεδο Σελλάδων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112.

Νωρίτερα είχε σταλεί κι άλλο μήνυμα μέσω του 112 με την σύσταση στους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί.

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 50 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Σημειώνεται ότι κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

Δείτε εικόνες από το epiruspost.gr: