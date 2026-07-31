Μεγάλη φωτιά στο Ποικίλο Όρος στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ποικίλου Όρους.

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Φωτιά, Ασπρόπυργος, Ποικίλο Όρος, Περιφερειακή Αιγάλεω
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ποικίλου Όρους.
  • Το μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
  • Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ποικίλου Όρους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ποικίλου Όρους της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

 

Δείτε φωτογραφίες:

 

Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

 

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