Μεγάλη φωτιά στο Ποικίλο Όρος στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

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Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ποικίλου Όρους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ποικίλου Όρους της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Δείτε φωτογραφίες:

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.