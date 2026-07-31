Μεγάλη φωτιά στο Ποικίλο Όρος στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν λίγο λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ποικίλου Όρους.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ποικίλου Όρους της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Ποικίλου_Όρους της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
Δείτε φωτογραφίες:
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Ασπροπύργου, πλησίον της Περιφερειακής #Αιγάλεω. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026