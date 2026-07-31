Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εκκενώνεται η περιοχή Δριμίσκος – Το μήνυμα από το 112

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Νέο μήνυμα εστάλη μέσω του 112 για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δριμίσκος Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς Σπήλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.