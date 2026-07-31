Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εκκενώνεται η περιοχή Δριμίσκος – Το μήνυμα από το 112

Νέο μήνυμα εστάλη μέσω του 112 για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δριμίσκος Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς Σπήλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δριμίσκος Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς #Σπήλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026