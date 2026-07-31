Ελένη Σπανοπούλου: Ανοιχτή επιστολή στη Μυρτώ Κοροβέση – «Δυστυχώς είσαι ένα φαινόμενο πολιτικής που δεν πρέπει να επαναληφθεί»

Ανοιχτή επιστολή στέλνει η δημοσιογράφος, Ελένη Σπανοπούλου, προς την ανεξάρτητη πλέον βουλευτή, Μυρτώ Κοροβέση, η οποία αποχώρησε από τους “Δημοκράτες” του Στέφανου Κασσελάκη.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Δεν είχα σκοπό να γράψω για το θέμα Μυρτώ Κοροβέση. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία θα είναι, στο δημόσιο βίο της χώρας, που μπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι με τις καρέκλες με άθλια μουσική από τον μαγικό αυλό της Εξουσίας.

Το νεαρό της ηλικίας της, της εξασφαλίζει, ίσως, μια επιείκεια αλλά δεν την απαλλάσσει από τις ευθύνες της.

Αποφάσισα, όμως, να της απευθύνω ανοιχτή επιστολή, όταν βεβαιώθηκα ότι η κίνηση της δεν ήταν αποχώρηση, όπως θέλησε να νομίσουμε, ούτε καν παραίτηση. Ήταν ΑΠΟΠΟΜΠΗ!

Και πάλι, όμως, δεν θα έγραφα το παρακάτω αν δεν βεβαιωνόμουν ότι μετά την λήξη, ( και όχι τη.. . λύση της συνεργασίας της με τους ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, όπως συμπέραναν ειρωνικά βιαστικοί κοκορομάχοι συνάδελφοι μου), προέβη σε αδιανόητη αγένεια, έως και πνευματική κλοπή απέναντι στους ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, που την δέχθηκαν και την ανάδειξαν σε μια από τις 3 κορυφαίες θέσεις της κομματικής ιεραρχίας!

Η Μυρτω Κοροβεση δεν ανέβηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στο βήμα της Βουλής , απλώς με νεανικό θάρρος και ανόητη απερισκεψία.

Προδωσε εν τω άμα τις Αρχές, που η ίδια επικαλέστηκε λίγες μόνον ώρες νωρίτερα στο κείμενο της «αποχώρησης» της!

Ανέβηκε και μίλησε στους συναδέλφους της βουλευτές και τον ελληνικό λαό με ένα λόγο που δεν ήταν δικός της, αλλά …. κλεμμένος το προηγούμενο βράδυ από το πολιτικό πρόγραμμα και τις επίσημες κομματικές θέσεις της Θεματικής Ομάδας Πολιτισμού των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ !

Γι αυτήν την αχαρακτήριστη απόφαση της γράφω σήμερα :

Μυρτω, ανεξάρτητη βουλευτή και πρώην αντιπρόεδρε μας,

Δεν σου κρύβω ότι ταράχτηκα και πικράθηκα από την απογοήτευση που μας φύλαγες.

Εγώ η ίδια, λίγες ημέρες πριν σου ευχήθηκα και σε συμβούλευσα : « ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ. Να είναι ο δρόμος σου μακρύς και το σπαθί σου κοφτερό.»

Στην ζωή και στην πολιτική.

Την περασμένη Τρίτη κατάλαβα πως τίποτε από τα δύο δεν μπορεί να γίνει.

Το πρώτο γιατί εγώ έπεσα έξω στην κρίση μου για το ποια πραγματικά είσαι και το δεύτερο γιατί ο δρόμος που διάλεξες είναι ο σύντομος….

Το δικαίωμα σου να επιλέγεις ΕΛΕΥΘΕΡΑ είναι για μένα ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ .

Το ίδιο όμως αδιαπραγμάτευτο είναι και το δικαίωμα μου να σε κρίνω.

Γιατί παιδί μου το ζήτημα και το διακύβευμα δεν είναι σε ποιον δρόμο διάλεξες να πας, αλλά το ΠΟΙΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΙΣΑΙ !

ΣΑΝ ΕΛΕΝΗ ανέβασα στον Τοίχο μου πως νοιώθω : «Είχα φυτέψει μια Μυρτιά που την την Εζήλευε όλη η γειτονιά Μα μου την πήραν τα πουλιά» , σου έγραψα παραφράζοντας τον στίχο του Μικη

ΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ θέλω να είμαι δίκαιη και αναγνωρίζω, ως σκληρά τα διλήμματα και πραγματικά τα προβλήματα που έθεσες στο δημόσιο κείμενο της απομάκρυνσης σου. Γιατί αυτό ήταν: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ! Ούτε αποχώρηση, ούτε παραίτηση.

ΩΣ ΜΕΛΟΣ των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ, όμως, οφείλω να σε ρωτήσω ΓΙΑΤΙ , όσα είπες από βήματος της Βουλής , λίγες ώρες μετά την «αποχώρηση» σου, είναι οι Θέσεις των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ για το άθλιο νομοσχέδιο της άθλιας Μενδώνη στον Πολιτισμό ;;;

ΓΙΑΤΙ ΜΥΡΤΩ , Κεντροαριστερή, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΑ ή ότι άλλο ακολουθήσει διάλεξες να αρχίσει την ανεξάρτητη πορεία σου με copy paste πολιτικών θέσεων άλλου κόμματος και μάλιστα λίγες ώρες αφού το εγκατέλειψες με βαριές κατηγορίες περί διλημμάτων και συγχυτικής κατεύθυνσης;

Μα τότε ποιος είναι σε σύγχυση, Μυρτω Κοροβεση ( του εαυτού σου και όχι του πατρός σου σε ότι με αφορά), αν όχι εσύ η ίδια που έχεις ΥΠΟΚΡΙΘΕΙ στα περί διλημμάτων και ΨΕΥΔΕΣΑΙ όταν κες ότι η αιτία της αποχωρησης σου είναι η ιδεολογική σύγχυση στους ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ;;;

Άκου λοιπόν νεαρή πολιτευτή :

Ευθύνη και δική σου ότι ανέλαβες αξίωμα πιο μεγάλο από τους ώμους σου.

Ευθύνη και δική σου ότι δεν προσεφυγες στην Επιτροπή Δεοντολογίας όταν διαπίστωσες επιζήμια για το Κόμμα αδράνεια των οργάνων και παραβιάσεις του Καταστατικού.

Ευθύνη και δική σου ότι δεν κατέθεσες ΠΡΙΝ αναλάβεις την βουλευτική έδρα, τη δέσμευση σου στο Κόμμα που ανήκες.

Ευθύνη και δική σου ότι μετά τον όρκο σου δεν μίλησες στη Βουλή ως αντιπρόεδρος των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

Ευθύνη και δική σου ότι δεν παραιτήθηκες ή δεν σου ζητήθηκε η παραίτηση σου, όταν αρνήθηκες να υπογράψεις ερώτηση των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ για τον πολιτικό γυρολόγο των Βρυξελλών, που ούτε το όνομα του δεν θα άξιζε να αναφερθεί αν δεν είχε προκαλέσει με το σκάνδαλο μισθοδοσίας της συζύγου του.

Ευθύνη όλων μας ότι σε αγαπήσαμε , σε εμπιστευτήκαμε και δεν καταλάβαμε ότι έπαιξες καθυστέρηση μέχρι να…..

Μέχρι τι Μυρτω ?

Μέχρι να αποφασίσεις ότι δεν σου πάει αυτό που εσύ λες σύγχυση κι εγώ προσπάθεια να βρεθεί ο σωστός δρόμος και τρόπος να βαδίσουμε όλοι μαζί ?

Μέχρι να βρεις τον άλλο δρόμο, που διάλεξες να πας ?

Μέχρι να αποφάσεις αν είσαι με το ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΟ, που αναζητά λύσεις ή με το ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΑΛΙΟ , που έδωσε λύσεις από το 1974 , πριν γεννηθείς και κατέστρεψε την Ελλάδα εκεί κοντά στα χρόνια που γεννήθηκες?

Με το ΠΑΣΟΚ των γονιών σου , στην Εξουσία των Ολυμπιακών Αγώνων και του Χρηματιστηρίου? Η, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που έχει προσωπικό ιδεολογικό μανιφέστο πασπαλισμένο με Αριστερή χρυσοσκονη και κεντροδεξιά τσέπη ;

Μεχρι ν αποφασίσεις ότι είσαι Πολιτικός ή επαγγελματίας πολιτικός ?

Πολύ φοβάμαι Μυρτω πως οι χειρισμοί σου, ο τρόπος που χειρίστηκες το θέμα της «αποχώρησης» σου, ΜΕΤΑ την κατάληψη της βουλευτικής έδρας, σε οδηγούν στην κατ´ επάγγελμα πολιτική.

ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ , κοινωνική, επαγγελματική και πολιτική εμπειρία, ως μεγαλύτερη σου , λέω ότι, σε αυτή την περίπτωση, για μένα ούτε Ανεξάρτητη, ούτε Δημοκρατισα, ούτε Κεντροαριστερή, ούτε βουλευτής της χώρας μου είσαι .

«Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ , που διάλεξες να πας δεν υπάρχει γυρισμός.

Δεν παρέδωσες την χωρίς νόημα έδρα. Παρέδωσες, όμως, όλα σου τα όνειρα για μια ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΥ.

Κι εγώ νιώθω σήμερα την ευθύνη όχι να εμποδίσω, να μην επιτρέψω ή να καταγγείλω εσένα . Ποια είμαι εγώ, άλλωστε ?

ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ καταθέτω τη γνώμη μου εδώ, ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένη η στάση σου, όπως θα έκανα σαν δημοσιογράφος και σαν πολίτης που γνωρίζει την αλήθεια.

Και πίστεψε με δεν μπορώ να επιτρέψω , όχι σε ένα νέο άνθρωπο , αλλά σε οποιονδήποτε άνθρωπο να επιχειρεί και να ξεκινά την βουλευτική του…σταδιοδρομία με τέτοια απογοητευτική ανευθυνότητα, υποκριτική δεινότητα και επιζήμια για τον δημόσιο βίο της χώρας ευκολία.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ , βεβαίως αυτούς που σου επιτέθηκαν, όχι για να σε υποστηρίξω μόνο, αλλά για να προστατεύσω το χώρο μας από τέτοιες αήθεις και γελοίες συμπεριφορές.

ΕΙΜΑΙ ,όμως, και απολύτως αντίθετη με πράξεις σαν αυτές τόσο του τρόπου της αποχώρησης σου, όσο και αργότερα, την ίδια κιόλας ημέρα (!) από το βήμα της Βουλής.

Ειδικά το τελευταίο ήταν που με έπεισε πως όσα σου γράφω σήμερα εδώ είναι αλήθεια και η «αλήθεια» σου.

Λυπάμαι, αλλά δεν είναι η δική μου Αλήθεια. Μακάρι να διαψευστώ.

Με λύπη ανθρώπινη και έγνοια πολιτική»