Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Αγ. Βασίλειο: «Έχουν απομακρυνθεί 100 με 150 άτομα» λέει στο enikos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας

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Δραματικές είναι οι στιγμές στην Βοιωτία λόγω της φωτιάς που μαίνεται σε δύο μέτωπα, στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή.

της Ισμήνης Λέντζου

Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο στο Καλαμάκι, η αγωνία έχει κορυφωθεί καθώς είναι σε εξέλιξη η εκκένωση δια θαλάσσης του οικισμού Άγιος Βασίλειος με τους κατοίκους και τους φορείς να δίνουν τον τόνο και να λένε πως ανησυχούν μήπως το χωριό εξελιχθεί στο νέο Μάτι.

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Οι στιγμές είναι δραματικές

Στο enikos.gr μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας που συντονίζει από την πλευρά της αυτοδιοίκησης την επιχείρηση εκκένωσης απο το λιμανάκι του Αγίου Βασιλείου.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Γιώργος Ντασιώτης «η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μιλάμε ότι όλο το χωριό πνίγεται από τον καπνό. Η διαδικασία εκκένωσης από το λιμανάκι είναι σε εξέλιξη. Εδώ συγκεντρώθηκαν περίπου 250 με 300 άτομα και έχουν ήδη απομακρυνθεί περίπου 100 άτομα.

Τους πολίτες, τα σκάφη του αποβιβάζουν στην παραλία της Λιβαδόστρας που είναι πίσω από τη φωτιά, στην πλάτη της.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί και εθελοντές, πάνε σπίτι σπίτι στο χωριό και χτυπάνε τις πόρτες γιατί ανησυχούμε μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, κάποιος ηλικιωμένος.

Η κατάσταση είναι δραματική. Μιλάμε για ανθρώπους που άλλοι είναι ανάπηροι, άλλοι ηλικιωμένοι, μάνες με παιδιά που περιμένουν να μπουν στα σκάφη».

Στο σημείο επιχειρούν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής.