Κλιματική Κρίση: 20 φορές πιο πιθανές οι πυρκαγιές λόγω υπερθέρμανσης – «Εξαιρετικά τρομακτικά ευρήματα»

Η ακραία ζέστη και η ξηρασία που πυροδοτούν τεράστιες πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία έγιναν πολύ πιο πιθανές από την κλιματική κρίση, σύμφωνα με επιστημονική ανάλυση.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη έκανε τον ζεστό, ξηρό και θυελλώδη καιρό τουλάχιστον 20 φορές πιο πιθανό στην Ισπανία και διπλάσιο στη Γαλλία, υπολόγισαν ειδικοί της κοινοπραξίας World Weather Attribution (WWA). Το εύρημα αυτό είναι το τελευταίο που αποδίδει την ευθύνη για το αποπνικτικό και θανατηφόρο καλοκαίρι της ηπείρου στην υπερθέρμανση που προκαλείται από την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα.

Το έντονο κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, το οποίο εκτιμάται ότι σκότωσε 20.000 ανθρώπους, δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την επιπλέον θερμότητα που παγιδεύτηκε από τη ρύπανση από άνθρακα, έδειξε προηγούμενη μελέτη του WWA.

Η καυτή ζέστη και η ξερή γη οδήγησαν σε πολύ υψηλές «ημερήσιες αξιολογήσεις σοβαρότητας», το μέτρο που χρησιμοποιήθηκε στη νέα ανάλυση και το οποίο μετρά πόσο σοβαρή θα είναι μια πυρκαγιά εάν ξεκινήσει. Μελέτες για τις πυρκαγιές του 2025 διαπίστωσαν επίσης ότι επιδεινώθηκαν από την κλιματική κρίση.

Οι φετινές πυρκαγιές στη δυτική Ευρώπη επιδεινώθηκαν από έναν υγρό χειμώνα και μια βροχερή άνοιξη, οι οποίες ενίσχυσαν την ανάπτυξη της βλάστησης, η οποία στη συνέχεια ξεράθηκε και παρείχε καύσιμο για τις πυρκαγιές. Η υπερθέρμανση του πλανήτη κάνει τους χειμώνες πιο υγρούς και τα καλοκαίρια πιο ξηρά και πιο ζεστά στην Ευρώπη.

Η Δρ. Κλερ Μπαρνς, ερευνητική συνεργάτιδα στο Imperial College London και μέλος της ομάδας μελέτης του WWA, δήλωσε: «Έχουμε δει επανειλημμένα πώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμές, ξηρές, εύφλεκτες συνθήκες που είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για πυρκαγιές».

«Αυτό που είναι μοναδικό με [τις πυρκαγιές του Ιουλίου στην Ισπανία και τη Γαλλία] είναι ότι είναι ακόμα νωρίς στην εποχή – και με ένα ακόμη κύμα καύσωνα να διαφαίνεται, αυτά τα ευρήματα είναι εξαιρετικά τρομακτικά. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα σαφές σημάδι των κλιμακούμενων επιπτώσεων της [ανθρώπινης] θέρμανσης».

Η Τζούλι Αρίγκι, διευθύντρια προγραμμάτων στο Κέντρο Κλίματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε: «Αυτό που βλέπουμε τώρα στην Ισπανία και τη Γαλλία υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που θα περιμέναμε από προηγούμενα γεγονότα».

Οι πυρκαγιές έχουν απελευθερώσει τεράστιες ποσότητες τοξικού καπνού.

Ο Δρ. Augustin Colette, στο Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων, δήλωσε: «Ο καπνός αύξησε τα μέγιστα επίπεδα σωματιδιακής [ρύπανσης] έως και 20 φορές πάνω από αυτό που θεωρείται «καλή ποιότητα αέρα», και η εξαιρετικά κακή ποιότητα του αέρα έγινε αισθητή έως και 400 χλμ. μακριά από τις πυρκαγιές».

Εκτιμάται ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ετησίως χάνουν τη ζωή τους λόγω του καπνού των πυρκαγιών.