Πύρινος κλοιός στην Ευρώπη: Νέες εκκενώσεις στην Ισπανία, η Γαλλία σε επιφυλακή για νέο κύμα καύσωνα

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Η μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζεται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, με τις αρχές σε Ισπανία και Γαλλία να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

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Nivel 1 para el incendio declarado en la zona de San Cipriano del Condado

Helicópteros trabajando en la zona pic.twitter.com/wWSi3DJzaT — La8 LEÓN (@La8Leon) July 29, 2026

Νέες εκκενώσεις στη δυτική Ισπανία

Οι ισπανικές αρχές προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης σε νέες εκκενώσεις κατοίκων μετά την αναβάθμιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο χωριό Fermoselle, στην επαρχία Θαμόρα, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία, σύμφωνα με το Sky News.

Η Πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά κηρύχθηκε περιστατικό Επιπέδου 2, ενώ απομακρύνονται κάτοικοι από αρκετούς οικισμούς, μεταξύ των οποίων και τρόφιμοι γηροκομείου.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην ανατολική Ισπανία, κοντά στη Βαλένθια, παρά το γεγονός ότι η τεράστια πυρκαγιά στη Σιέρα Οέστε, δυτικά της Μαδρίτης, δεν επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά, που χαρακτηρίστηκε «τέρας», θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Παράλληλα, οι αρχές έθεσαν σε Επίπεδο 1 ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σαν Σιπριάνο δελ Κονδάδο, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της.

Νέο κύμα καύσωνα απειλεί τη Γαλλία

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια δυτικά του Μπορντό, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το κύριο μέτωπο παρέμεινε υπό έλεγχο το τελευταίο 48ωρο.

Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τρεις νέες εστίες στις περιοχές Sainte-Hélène, Saint-Jean-d’Illac και Lanton.

Περίπου 60.000 κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί από τα προάστια του Μπορντό έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ συνολικά έχουν δημιουργηθεί 127 χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών για τον περιορισμό των μετώπων.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 26 συλλήψεις από την έναρξη της κρίσης, ενώ 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα, καθώς νέο κύμα καύσωνα ανεβάζει τη θερμοκρασία έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Μπορντό.

360.000 εκκενώσεις και ανησυχία για την κλιματική αλλαγή

Από την περασμένη εβδομάδα, περίπου 360.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Αν και πολλοί επιστρέφουν πλέον στις κατοικίες τους, αρκετοί βρίσκουν τα σπίτια τους ολοσχερώς κατεστραμμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του European Forest Fire Information System (EFFIS), το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί για δασικές πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περισσότερα από 1 εκατ. εκτάρια να έχουν καεί.

Για το 2026, η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει ιστορικό ρεκόρ, με 115.000 εκτάρια καμένης γης, ενώ συνολικά στην ΕΕ έχουν καεί μέχρι στιγμής περίπου 254.000 εκτάρια.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες, αυξάνοντας την ένταση και τη διάρκεια των πυρκαγιών. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι πάνω από 9 στις 10 πυρκαγιές στην Ευρώπη προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως εμπρησμοί, υπαίθριες ψησταριές, ηλεκτρικά δίκτυα ή αμέλεια.

Η ΕΕ ενισχύει τη βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα και η Ρουμανία θα παρατείνουν τις αποστολές τους για την υποστήριξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων σε Γαλλία και Ισπανία.

Παράλληλα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Πολωνία θα αποστείλει επιπλέον βοήθεια από το Σάββατο, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας που έχει ήδη κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών.