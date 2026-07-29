Πύρινος κλοιός στην Ευρώπη: Νέες εκκενώσεις στην Ισπανία, η Γαλλία σε επιφυλακή για νέο κύμα καύσωνα

Οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, με την Ισπανία να προχωρά σε νέες εκκενώσεις και τη Γαλλία να βρίσκεται σε επιφυλακή ενόψει νέου κύματος καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη βοήθεια στις πληγείσες χώρες. Η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αναδεικνύονται ως βασικοί παράγοντες της κρίσης.

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Διεθνή Νέα

Πυροσβέστης παρακολουθεί από ύψωμα τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ πυροσβεστικό αεροσκάφος πραγματοποιεί ρίψη νερού στο μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στην επαρχία Καστεγιόν της ανατολικής Ισπανίας. Πηγή: Πυροσβεστική Υπηρεσία της Επαρχίας Καστεγιόν (Bombers Diputació de Castelló) / X
Πυροσβέστης παρακολουθεί από ύψωμα τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ πυροσβεστικό αεροσκάφος πραγματοποιεί ρίψη νερού στο μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς στην επαρχία Καστεγιόν της ανατολικής Ισπανίας. Πηγή: Πυροσβεστική Υπηρεσία της Επαρχίας Καστεγιόν (Bombers Diputació de Castelló) / X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζεται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, με νέες εκκενώσεις στη δυτική Ισπανία και τη Γαλλία σε επιφυλακή για νέο κύμα καύσωνα.
  • Περίπου 360.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες, ενώ επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει την ένταση και τη διάρκεια των πυρκαγιών.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη βοήθεια, με Ελλάδα και Ρουμανία να παρατείνουν τις αποστολές τους και την Πολωνία να αποστέλλει επιπλέον υποστήριξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζεται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, με τις αρχές σε Ισπανία και Γαλλία να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Νέες εκκενώσεις στη δυτική Ισπανία

Οι ισπανικές αρχές προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης σε νέες εκκενώσεις κατοίκων μετά την αναβάθμιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο χωριό Fermoselle, στην επαρχία Θαμόρα, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία, σύμφωνα με το Sky News.

Η Πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά κηρύχθηκε περιστατικό Επιπέδου 2, ενώ απομακρύνονται κάτοικοι από αρκετούς οικισμούς, μεταξύ των οποίων και τρόφιμοι γηροκομείου.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην ανατολική Ισπανία, κοντά στη Βαλένθια, παρά το γεγονός ότι η τεράστια πυρκαγιά στη Σιέρα Οέστε, δυτικά της Μαδρίτης, δεν επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά, που χαρακτηρίστηκε «τέρας», θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Παράλληλα, οι αρχές έθεσαν σε Επίπεδο 1 ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σαν Σιπριάνο δελ Κονδάδο, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της.

Πυροσβέστης επιχειρεί στην κατάσβεση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Λε Τεμπλ, δυτικά του Μπορντό, στην περιοχή Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.Πηγή: Reuters
Πυροσβέστης επιχειρεί στην κατάσβεση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Λε Τεμπλ, δυτικά του Μπορντό, στην περιοχή Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.
Πηγή: Reuters

Νέο κύμα καύσωνα απειλεί τη Γαλλία

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια δυτικά του Μπορντό, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το κύριο μέτωπο παρέμεινε υπό έλεγχο το τελευταίο 48ωρο.

Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τρεις νέες εστίες στις περιοχές Sainte-Hélène, Saint-Jean-d’Illac και Lanton.

Περίπου 60.000 κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί από τα προάστια του Μπορντό έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ συνολικά έχουν δημιουργηθεί 127 χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών για τον περιορισμό των μετώπων.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 26 συλλήψεις από την έναρξη της κρίσης, ενώ 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα, καθώς νέο κύμα καύσωνα ανεβάζει τη θερμοκρασία έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Μπορντό.

Πανό με τη λέξη «Merci» («Ευχαριστούμε») αναρτήθηκε στο προάστιο Πεσάκ του Μπορντό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη των κατοίκων προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους αγρότες που συνέβαλαν στην προστασία της κοινότητας από τις πυρκαγιές.Πηγή: Reuters
Πανό με τη λέξη «Merci» («Ευχαριστούμε») αναρτήθηκε στο προάστιο Πεσάκ του Μπορντό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη των κατοίκων προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους αγρότες που συνέβαλαν στην προστασία της κοινότητας από τις πυρκαγιές.
Πηγή: Reuters

360.000 εκκενώσεις και ανησυχία για την κλιματική αλλαγή

Από την περασμένη εβδομάδα, περίπου 360.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες των πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Αν και πολλοί επιστρέφουν πλέον στις κατοικίες τους, αρκετοί βρίσκουν τα σπίτια τους ολοσχερώς κατεστραμμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του European Forest Fire Information System (EFFIS), το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί για δασικές πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περισσότερα από 1 εκατ. εκτάρια να έχουν καεί.

Για το 2026, η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει ιστορικό ρεκόρ, με 115.000 εκτάρια καμένης γης, ενώ συνολικά στην ΕΕ έχουν καεί μέχρι στιγμής περίπου 254.000 εκτάρια.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες, αυξάνοντας την ένταση και τη διάρκεια των πυρκαγιών. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι πάνω από 9 στις 10 πυρκαγιές στην Ευρώπη προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως εμπρησμοί, υπαίθριες ψησταριές, ηλεκτρικά δίκτυα ή αμέλεια.

Η ΕΕ ενισχύει τη βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα και η Ρουμανία θα παρατείνουν τις αποστολές τους για την υποστήριξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων σε Γαλλία και Ισπανία.

Παράλληλα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Πολωνία θα αποστείλει επιπλέον βοήθεια από το Σάββατο, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας που έχει ήδη κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών.

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