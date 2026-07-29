Βρετανία: Ισόβια στον κατά συρροή δολοφόνο που είχε εμμονή με τον «Dexter» – Επανεξετάζονται ακόμη τέσσερις θάνατοι

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Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε ο Τζέιμς Ντέσμπορο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία τριών ανθρώπων στη Βρετανία, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει και τους θανάτους ακόμη τεσσάρων ατόμων με τα οποία είχε συγκατοικήσει στο παρελθόν.

Ο 40χρονος δεν πρόκειται να αποφυλακιστεί ποτέ, καθώς το δικαστήριο του επέβαλε τη βαρύτερη ποινή που προβλέπεται από το βρετανικό δίκαιο.

Σκότωσε δύο άνδρες και τεμάχισε τις σορούς τους

Ο Ντέσμπορο δολοφόνησε το περασμένο καλοκαίρι τους Ντάνιελ Κόουλμαν (43 ετών) και Κλαούντιο Ακουιλίνο (57 ετών), τους οποίους γνώριζε από ξενώνα αστέγων στο Νιούκι της Κορνουάλης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τεμάχισε τις σορούς τους, τις έκρυψε σε δασική περιοχή κοντά στην ξύλινη καλύβα όπου διέμενε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα χρήματά τους για να αγοράσει αλκοόλ και ναρκωτικά.

Οι αρχές εντόπισαν περίπου 1.900 καμένα θραύσματα οστών του Ακουιλίνο σε ρέμα της περιοχής, ενώ τμήματα της σορού του Κόουλμαν βρέθηκαν σε ρηχό τάφο. Τα γεννητικά όργανα του τελευταίου δεν έχουν εντοπιστεί και η αστυνομία δεν αποκλείει να αφαιρέθηκαν σκόπιμα.

Σκότωσε και τον συγκρατούμενό του επειδή… ροχάλιζε

Ενώ βρισκόταν προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του, ο Ντέσμπορο στραγγάλισε τον συγκρατούμενό του Στίβεν Κέμπστερ στις φυλακές του Έξετερ, μόλις λίγες ημέρες αφού είχαν τοποθετηθεί στο ίδιο κελί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο δράστης δήλωσε ότι τον ενοχλούσε το ροχαλητό του συγκρατούμενού του.

Ο δικαστής Σαΐνι χαρακτήρισε τον Ντέσμπορο «εξαιρετικά επικίνδυνο άνθρωπο, χωρίς κανέναν σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή».

«Είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να σκοτώσει με ακραία βία, χωρίς καμία μεταμέλεια ή έστω αναστοχασμό για τις πράξεις του», ανέφερε κατά την ανακοίνωση της ποινής.

Επανεξετάζονται ακόμη τέσσερις ανεξήγητοι θάνατοι

Παράλληλα, η αστυνομία αποκάλυψε ότι εξετάζει εκ νέου τους θανάτους δύο ανδρών και δύο γυναικών που διέμεναν στον ίδιο ξενώνα αστέγων (Sandy Lodge Hotel) με τον Ντέσμπορο μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025, αναφέρει το Sky News.

Η επικεφαλής της έρευνας, υπαστυνόμος Ρέιτσελ Μπέντλεϊ, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον Ντέσμπορο με αυτούς τους θανάτους, ωστόσο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Οι θάνατοι είχαν αρχικά αποδοθεί σε φυσικά αίτια, όμως μετά τη σύλληψη του Ντέσμπορο οι αρχές προχώρησαν σε νέα εγκληματολογική εξέταση, επανέλεγχο υλικού από κάμερες ασφαλείας και λήψη πρόσθετων καταθέσεων.

«Δεν πιστεύουμε ότι αναζητούμε επιπλέον θύματα, όμως οι έρευνες συνεχίζονται και θα επανεξεταστούν τώρα που ολοκληρώθηκε η δίκη», ανέφερε η Μπέντλεϊ.

Είχε εμμονή με τον “Dexter”

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Ντέσμπορο ζήλευε τον Κόουλμαν επειδή είχε αναπτύξει ερωτικό ενδιαφέρον για την πρώην σύζυγο του φίλου του.

Κατά την ανάκριση, ο ίδιος είχε δηλώσει σε πραγματογνώμονα ότι «του άρεσαν ιδιαίτερα οι σκηνές τεμαχισμού» στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Dexter, όπου ο ομώνυμος χαρακτήρας δολοφονεί όσους πιστεύει πως το«αξίζουν».

Στη δίκη αρνήθηκε ότι δολοφόνησε τους δύο άνδρες, υποστηρίζοντας ενώπιον των ενόρκων ότι επρόκειτο για μια «σειρά άτυχων περιστάσεων», εξαιτίας των οποίων οι δύο άνδρες πέθαναν στο κτήμα του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.