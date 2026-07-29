Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο – Δύο νεκροί πυροσβέστες, απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης και συνεχείς εκκενώσεις οικισμών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο Ρέθυμνο με τραγικό απολογισμό δύο πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και βρήκαν τραγικό θάνατο.

Οι πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στα Σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Σημειώνεται πως ακόμη ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης, αλλά μακριά από το μέτωπο, στη φωτιά του Αγερανού Γυθείου.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, με τον με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, πολλά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στην Κρύα Βρύση, ενώ ορισμένοι κάτοικοι παραμένουν στους οικισμούς καθώς αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους παρά τις εκκλήσεις των αρχών.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19η ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα. Επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την κατάσβεση της φωτιά κινητοποιήθηκαν και 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ωστόσο οι ριπές του ανέμου που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν ακόμη και τα 10 μποφόρ εμπόδιζαν τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων της Πυροσβεστικής.

Δύο νεκροί πυροσβέστες – «Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα 4χ4, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τις φλόγες και να βρεθούν απανθρακωμένοι.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Δείτε το βίντεο του ekriti.gr με το όχημα 4χ4:

Βίντεο με τους απεγκλωβισμούς πολιτών διά θαλάσσης από το Λιμενικό

Συνεχείς απεγκλωβισμούς ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση πραγματοποίησε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Έως αυτή τη στιγμή, έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 29 άτομα από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ), με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 17 ατόμων. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο απεγκλωβισμός επιπλέον 12 ατόμων.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν σε κατάσταση ετοιμότητας δύο Πλωτά Σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα (01) Ναυαγοσωστικό Σκάφος (Ν/Γ) καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εφόσον υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

Εκκενώνεται η Αγία Γαλήνη: Σε ετοιμότητα οι ξενοδοχειακές μονάδες – Στο κλειστό των Μοιρών δεκάδες τουρίστες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών, μετά το μήνυμα του 112 που εστάλη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Τουρισμού, η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Φαιστού συνεργάζονται για την ασφαλή μεταφορά όσων βρίσκονται στην περιοχή. Οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε συνεχή ετοιμότητα, ενώ καλούνται οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ανέφερε ότι κατά τον χρόνο της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν είχε οπτική επαφή με τον οικισμό.

Όπως είπε, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν επικρατεί πανικός.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας όπου χρειαστεί.

Το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες, διαμορφώθηκε κατάλληλα και υποδέχεται πολίτες και τουρίστες που απομακρύνονται από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης, έπειτα από το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας που εστάλη για εκκένωση του οικισμού λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο.

Η Δημοτική Αρχή Φαιστού ενεργοποίησε άμεσα τον σχεδιασμό έκτακτης φιλοξενίας, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί, εφόσον απαιτηθεί από την εξέλιξη της κατάστασης, η διάθεση και σχολικών μονάδων του Δήμου για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Τμήματος Μοιρών για να συνδράμουν. Οι πολίτες και οι τουρίστες μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου με λεωφορεία.

Η διάθεση των χώρων του Δήμου Φαιστού για την ασφαλή φιλοξενία των απομακρυνόμενων πολιτών αποφασίστηκε έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις

Στις 19:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Ορνέ με κατεύθυνση προς το Χωρδάκι Αμαρίου

Στις 18:49 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αγία Γαλήνη με κατεύθυνση προς το Τυμπάκι.

Στις 17:13, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται της περιοχής Τριόπετρα. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς Κεραμέ»

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τριόπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς #Κεραμέ ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στις 16:18, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στις 15:37, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη.

Στις 15:25, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Νωρίτερα, στις 14:35, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 στην πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται σε περιοχές του Ρεθύμνου και της Σητείας. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου δύο σοροί πυροσβεστών, ενώ δεν έχει υπάρξει αναφορά άλλου συμβάντος ή περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής διαχείρισης, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι όμορες υγειονομικές δομές, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Κρήτης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες

Αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Σητείας, έχουν τεθεί σε ετοιμότητα δύο επιπλέον ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκαύματα, στους οποίους αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα βάσει των αναγκών που προκύπτουν.