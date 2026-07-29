Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο πυροσβέστη στο Γύθειο

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Τη βαθιά της θλίψη εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον θάνατο πυροσβέστη στο Γύθειο.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του» αναφέρει η Πυροσβεστική.

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας» καταλήγει.

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του»

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή.

Σύμφωνα με την διοικήτρια, «όπως ενημερώθηκα η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς στον Αγερανό, ούτε φέρει εγκαύματα».