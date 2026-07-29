Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 στην πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2